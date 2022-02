Beijing 2022

Sinds de Olympische Spelen van Turijn staat de ploegenachtervolging op de olympische kalender. Landen leggen in teams van drie gezamenlijk een afstand af. Voor de mannen zijn dit acht rondjes (3098 meter), terwijl de vrouwen zes rondjes (2324 meter) schaatsen.

Het is zaak zo goed mogelijk in elkaars slag te rijden, zodat je optimaal profiteert van de schaatser voor je qua aerodynamica. De tijd stopt als de laatste van de drie schaatsers over de finish komt en dus is het cruciaal om rekening te houden met het niveau van je zwakste schaatser.

Op de Olympische Spelen wordt vanaf de halve finale een afvalsysteem gebruikt. Twee landenteams zijn tegelijkertijd in de baan, maar beginnen aan verschillende kanten. Acht teams beginnen aan de kwartfinale en dus snelste vier gaan door naar de halve finale.

Vanaf dat moment begint het head to head gedeelde van het toernooi. Twee teams nemen het rechtstreeks tegen elkaar op en de snelste van de twee gaat door. De langzaamste moet naar huis.

De damesploeg

Nederland is traditioneel erg goed in de ploegenachtervolging, maar wist pas één keer de gouden medaille te veroveren. Dit gebeurde in Sotsji in 2014. Vier jaar geleden waren de Japanse vrouwen ongenaakbaar en moesten Lotte van Beek, Antoinette de Jong, Marrit Leenstra en Ireen Wüst genoegen nemen met zilver.

Nog altijd zijn de Japanse vrouwen regerend wereldkampioen en houdsters van het wereldrecord. In het wereldbekerklassement kwam Japan echter niet in de buurt van Canada. De Canadese vrouwen wonnen alle drie de wedstrijden en daarmee het klassement met overmacht. Nederland werd derde achter Japan. Hierbij moet wel vermeld worden dat Canada als enige land in de top drie elke keer met exact dezelfde ploeg aantrad, wat een flink voordeel is.

Nederland beschikt in potentie over een zeer sterke ploeg in Peking. Irene Schouten, Ireen Wüst en Antoinette de Jong vormen de ploeg die met Canada en Japan gaat strijden om de gouden medaille. Canada en Japan zijn op voorhand licht favoriet, maar kansloos is Nederland absoluut niet.

Nederland rijdt in de kwartfinale tegen Noorwegen, maar zoals gezegd is de tegenstander dan nog niet van belang. Een tijd bij de beste vier mag geen probleem zijn voor de dames. De finale van de ploegenachtervolging staat dinsdag 15 februari op het programma.

De herenploeg

Net als bij de dames wisten ook de Nederlandse heren alleen in Sotjsi goud te winnen. Vier jaar geleden won de ploeg brons. Het Nederlandse trio Sven Kramer, Marcel Bosker en Douwe de Vries is wel regerend wereldkampioen en deed dit bovendien in een wereldrecord. Helaas is Douwe de Vries er echter niet bij in Peking. Patrick Roest is degene die he team compleet maakt.

In het World Cup-klassement is Nederland op de vierde plaats geëindigd. De eerste World Cup-wedstrijd werd gewonnen, maar in de wedstrijden die volgden, werd Nederland teleurstellend zesde en zevende. Het klassement is gewonnen door de Verenigde Staten. De Amerikaanse ploeg won de laatste twee World Cup-wedstrijden en hield daarmee Noorwegen en Canada achter zich.

De World Cup zegt bij de ploegenachtervolging echter niet veel, omdat de samenstelling op de Olympische Spelen volledig anders kan zijn. Als de beste ploegenrijders zich niet individueel weten te plaatsen, kan er op de Olympische Spelen een team staan dat nog nooit met elkaar heeft gereden.

De finale van de ploegenachtervolging staat dinsdag 15 februari op het programma.

