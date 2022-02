Beijing 2022 | Antoinette de Jong na brons: ''Dit was geen perfecte race''

De Jong is blij met haar medaille, maar baalt ervan dat het geen ideale rit was: ''De race was niet supergoed. Wat je graag wilt op een Olympische Spelen is alles eruit halen wat erin zit en laten zien wat je in je hebt. Bij mij liep het nog niet zo heel erg goed. Technisch gaat het te veel naar achter. Ik verlies veel energie, wat ik ook op de drie kilometer merkte. Dat was echt een superslechte wedstrijd en dus probeerde ik me nu te herpakken. Dan was dit ook niet een perfecte race, maar als je niet een perfecte race rijdt, mag je onwijs blij zijn met brons.''

Na afloop van de rit sloeg de twijfel toe bij De Jong: ''Ik dacht dat het misschien niet goed genoeg was voor brons, want er kwamen natuurlijk nog supergoede schaatssters na mij en ik zat vroeg in het programma. Dan ben je best wel zenuwachtig, omdat je weet dat het niet een hele goede race is en niet een hele goede tijd. het was goed voor brons en daar ben ik blij mee.''

Vanwege de coronamaatregelen kan De Jong haar medaille niet uitgebreid vieren. Toch heeft ze al meerdere felicitaties binnen: ''Mijn zusje is hier ook, dus dat is al heel erg fijn. Ik denk wel dat we het even een beetje gaan vieren op afstand. Het is wel erg fijn dat je een stukje familie bij je hebt en mijn ouders heb ik net gezien op videobeeld, dus die hebben me ook kunnen feliciteren en mijn vriend natuurlijk ook. Die zit gewoon thuis voor de tv.''

De Jong heeft dinsdag 15 februari nog de kans om goud te pakken op de ploegenachtervolging en ook op de 1000 meter komt ze nog in actie. Deze rijdt De Jong Donderdag 17 februari samen met Jutta Leerdam en de kersverse olympisch kampioen op de 1500 meter Ireen Wüst.

