Het liep al het hele toernooi niet bij allebei de achtervolgingsploegen en dat veranderde niet op de laatste dag. De vrouwen verloren in de halve finale van Canada. Nederland opende sneller, maar verloor steeds meer terrein. Voor de strijd om het brons werd Antoinette de Jong geslachtofferd ten faveure van Marijke Groenewoud. Dit leidde niet tot een snellere tijd, maar Rusland werd wel verslagen, waardoor Nederland het toernooi nog een beetje kleur gaf.

Voor de mannen gold dit niet. In de halve finale werd redelijk kansloos verloren van Noorwegen en in de B-finale ging het niet beter. Nederland werd gedeclasseerd door de Verenigde Staten en dus stond Nederland met lege handen.

Ad

Beijing 2022 | Mannen op ploegenachtervolging in teleurstellende tijd buiten de medailles

Beijing 2022 Beijing 2022 | Mannen op ploegenachtervolging in teleurstellende tijd buiten de medailles 38 MINUTEN GELEDEN

Goud voor Canada en Noorwegen

De finale van de vrouwen werd een waar spektakel. Japan leek lange tijd op weg naar de olympische titel, maar in de laatste bocht liep de finale voor Japan ooit op een drama. Nana Takagi was zo vermoeid dat ze enkele meters voor de streep onderuit ging en Canada zo de gouden medaille in de schoot wierp.

Bij de mannen maakte Noorwegen de favorietenrol waar. Rusland was de verrassend tegenstander, nadat het trio in de halve finale een olympisch record gereden had. Misschien dat dit te veel energie gekost heeft, want in de finale kende Noorwegen geen enkele moeite met de Russen. Noorwegen werd zo het eerste land dat zijn olympische titel op dit onderdeel weet te prolongeren.

Beijing 2022 | De finale van de ploegenachtervolging bij de vrouwen

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Mannen op ploegenachtervolging in teleurstellende tijd buiten de medailles 39 MINUTEN GELEDEN