Beijing 2022

• Wat: Langebaanschaatsen

• Waar: National Speed Skating Oval in Peking

• Wanneer: zaterdag 5 februari 2022 tot en met zaterdag 19 februari 2022

• Waar te zien: Eurosport 1 en discovery+

• Nederlandse deelnemers: Femke Kok, Michelle de Jong, Marijke Groenewoud, Carlijn Achtereekte, Sanne in 't Hof, Jutta Leerdam, Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong.

500 meter

Net als bij de mannen wordt ook bij de vrouwen de 500 meter sinds de vorige Olympische Spelen maar over één omloop verreden. Dit vergroot de kans op een verrassing, maar veel mag er niet van de Nederlandse vrouwen verwacht worden. Femke Kok en Michelle de Jong gaan het proberen op de kortste afstand, maar beide vrouwen kwamen dit seizoen niet in de buurt van het niveau van de wereldtop. Kok en De Jong zijn pas 20 en 22 jaar oud. Het gaat in Peking dus vooral om het opdoen van olympische ervaring.

De wereldtop is tegenwoordig behoorlijk breed bij de vrouwen. De tijden dat Sang-hwa Lee alles won, zijn voorbij. Drie vrouwen steken er op het moment bovenuit. Dit zijn de Amerikaanse Erin Jackson, de Russische Angelina Golikova en de Japanse Nao Kodaira. Jackson werd op de Olympische Spelen van 2018 nog 24e op de 500 meter, maar de afgelopen vier jaar boekte ze veel progressie. Voor de 29-jarige sprintster is dit het moment om te oogsten.

Golikova zal vermoedelijk, net als vier jaar geleden, onder de olympische vlag uitkomen op de Spelen, vanwege de nog altijd geldende Russische dopingschorsing. Een olympische medaille wist Golikova nog niet te winnen, maar ze is wel regerend wereldkampioen op dit onderdeel. Voor Golikova geldt ook dat dit misschien wel dé kans is om haar carrière te bekronen met olympisch goud.

Tenslotte is Kodaire nog altijd één van de favorieten. De 35-jarige Japanse verdedigt haar olympische titel in Peking, op wat waarschijnlijk haar laatste Olympische Spelen worden. Kodaira is een absolute grootheid op de 500 meter. Van de zeven beste 500 meters ooit gereden, staan er zes op haar naam. Ongelukkig voor Kodaira is dat uitgerekend dat allersnelste tijd ooit niet van haar is. Die staat nog altijd op naam van de in 2019 gestopte Sang-hwa Lee.

De olympische 500 meter bij de vrouwen wordt op zondag 13 februari verreden.

1000 meter

Ook op de 1000 meter komen de topfavorieten niet uit Nederland. Met Jutta Leerdam, Ireen Wüst en Antoinette de Jong heeft Nederland drie kanshebbers, maar voor allemaal lijken deze Olympische Spelen niet het ideale moment om te pieken op de 1000 meter. In 2020 was Leerdam in topvorm en pakte ze de wereldtitel op deze afstand. Dit jaar is de vorm echter iets minder en zijn meerdere vrouwen beter. Voor Wüst en De Jong is de 1000 meter eigenlijk net te kort om hun kwaliteiten volledig te benutten. Regerend olympisch kampioen Jorien ter Mors kon zich helaas niet kwalificeren om haar titel te verdedigen.

De grote favoriete voor het goud is de Amerikaanse Brittany Bowe. Bowe is regerend wereldkampioen en houdster van het wereldrecord. Het is echter niet de eerste keer dat Bowe tot de favorieten behoort op de Olympische Spelen. Bowe is al jarenlang wereldtop op de korte afstanden, maar het komt er nooit uit als het echt moet. De Spelen van 2014 en 2018 liepen uit op een grote teleurstelling, waardoor Bowe tot nu slechts een bronzen medaille op de ploegenachtervolging in het prijzenkast heeft liggen.

De concurrentie komt uit Japan. Ook op de 1000 meter is Nao Kodaira nog altijd niet versleten. Vier jaar geleden in Pyeongchang won ze nog zilver op deze afstand. Op de derde plek eindigde destijds landgenoot Miho Takagi. Ook Takagi maakt aanspraak op de gouden medaille op de 1000 meter. Een belangrijke outsider is Angelina Golikova. De Russin is eigenlijk sterker op de 500 meter, maar kan op een goede dag zeker verrassen op de 1000 meter.

De olympische 1000 meter bij de vrouwen wordt op donderdag 17 februari verreden.

1500 meter

De 1500 meter moet het laatste hoofdstuk worden in het sprookjesboek dat de carrière van Ireen Wüst is. Vier jaar geleden pakte ze goud op deze afstand en ook in 2010 in Vancouver was het raak op de 1500 meter. Topfavoriet is de Nederlandse echter niet. Miho Takagi werd vier jaar geleden tweede achter Wüst, maar inmiddels is de Japanse uitgegroeid tot de beste van de wereld op deze afstand. Zo won ze elke wereldbekerwedstrijd dit seizoen en is houdster van het wereldrecord.

De andere Nederlandse vrouwen die in actie komen op de 1500 meter zijn Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud. De Jong kan op een hele goede dag een gooi doen naar het podium en voor Groenewoud, die zich verrassend wist te plaatsen, is het vooral een kwestie van ervaring opdoen. De ogen zullen dus vooral gericht zijn op Wüst, die dolgraag afscheid wil nemen met een historische prestatie. Als Wüst goud pakt, is ze de eerste olympiër ooit die op vijf verschillende Olympische Spelen een gouden medaille wint.

Andere kanshebbers zijn de Japanse Ayano Sato, de Amerikaanse Brittany Bowe en regerend wereldkampioen Ragne Wiklund. De Noorse is grillig, maar kan op een goede dag zeker met de beste mee. De olympische 1500 meter bij de vrouwen wordt op maandag 7 februari verreden.

3000 meter

Voor wie zich zorgen maakte nu we op de korte afstanden niet tot de favorieten behoren, is er goed nieuws. Op de langere afstanden zijn we juist torenhoog favoriet. Waar bij de mannen Nils van der Poel alle lange afstanden wint, is het bij de vrouwen Irene Schouten die met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Schouten wint altijd op de 3000 meter dit jaar en veel mensen zullen de voormalig marathonschaatsster al opgeschreven hebben als zekerheidje voor goud.

Schouten is weliswaar topfavoriet, maar uiteraard zijn er gevaarlijke outsiders. De Canadese Isabelle Weidemann wordt in de schaduw van Schouten vaak tweede en is een gevaarlijke klant. Ook de Noorse Ragne Wiklund maakt kans op het podium en wie weet kan veteraan Martina Sablikova nog één keer boven zichzelf uitstijgen. De Tsjechische is nog altijd houdster van het wereldrecord.

Vanuit eigen land is er ook de nodige concurrentie. Antoinette de Jong is regerend wereldkampioen op deze afstand en gaat proberen om het Schouten samen met regerend olympisch kampioen Carlijn Achtereekte moeilijk te maken. Achtereekte wist zich met moeite te plaatsen voor de 3000 meter. Het had weinig gescheeld of Achtereekte had haar titel niet kunnen verdedigen na een moeizaam seizoen.

De olympische 3000 meter wordt op zaterdag 5 februari verreden.

5000 meter

Waar Irene Schouten op de 3000 meter al topfavoriet is, is ze op de 5000 meter zo mogelijk nóg beter. Schouten komt van de marathon en dus kan een schaatswedstrijd haar niet lang genoeg duren. Ze is de regerend wereldkampioen op deze afstand en oogt onverslaanbaar. De concurrentie komt net als op de 3000 meter vooral van Isabelle Weidemann en Ragne Wiklund. Verder is Francesca Lollobrigida een outsider en moet de Russische houdster van het wereldrecord Natalja Voronina niet vergeten worden.

De tweede Nederlandse deelneemster op de 5000 meter is verrassend Sanne in 't Hof. Ze bleef tijdens het OKT Joy Beune, Merel Conijn en Carlijn Achtereekte knap voor en nestelde zich achter Schouten voor het tweede ticket naar Peking. In 't Hof is pas 23 jaar oud en er mag niet te veel van haar verwacht worden, maar we zagen vier jaar geleden hoe een jonge schaatsster ineens kan verrassen.

Esmee Visser was vier jaar geleden pas 22 toen ze uit het niets olympisch kampioen werd. Helaas voor Visser kan ze haar titel niet verdedigen. Visser kende na haar olympisch succes en aantal zware jaren. Ze had te kampen met mentale problemen en kon de vorm van Pyeonchang nooit meer terugvinden. Op het OKT kwam ze dan ook te kort om zich te kwalificeren.

De olympische 5000 meter wordt op donderdag 10 februari verreden.

