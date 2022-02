Beijing 2022

Roest kon na zijn tweede plek tevreden terugkijken. "Ik probeerde iets minder snel te starten omdat ik niet wist wat op dit ijs mogelijk was. In het tweede deel van de race begon ik 29'ers te schaatsen, maar dat kon ik helaas niet vasthouden. Ik heb echt alles gegeven."

Jorrit Bergsma

Jorrit Bergsma is teleurgesteld na zijn race. Na zijn 5 kilometer waar hij vijfde werd, pakte hij ook op zijn favoriete afstand geen medaille. "Dit is teleurstellend, het was niet mijn dag vandaag. Tot zover ben ik heel teleugesteld over mijn resultaten op de Spelen." Bergsma was wel onder de indruk van de gouden medaillewinnaar Nils van der Poel. "Het is heel indrukweekend wat hij hier laat zien. Vorig jaar was hij sterk en hij laat het nu ook op de Spelen zien."

