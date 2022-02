"Ik vind het een hoopje chaos en daarom een circusonderdeel", gaf Beune haar mening tegenover presentator Herbert Cool. "De teamsprint en de ploegenachtervolging vind ik leuker."

Vast panellid Hans Klippus is het daar niet helemaal mee eens. Hij houdt wel van de teamonderdelen. "Ik vind de ploegenevenementen heel mooi om naar te kijken. Ik vind het onbegrijpelijk dat ze bij ons als schaatsland onderaan de ladder staan."

Ad

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Het is een medaille op de Spelen, dus ik moet blij zijn" - Leerdam na zilver 9 UUR GELEDEN

Meer medailles

De journalist heeft ook hoop op meer medailles op dit onderdeel. "Ik denk dat we nog twee keer goud kunnen pakken, op de massastart en de 1000 meter bij de mannen. Als we er dan nog een medaille bij winnen, hebben we er zelfs nog meer dan die zeventien die ik eerst had voorspeld."



Beune ziet succes op de 1000 meter wel zitten. "Ik denk dat het een 1,2,3 wordt. En daar hoop ik ook op. Thomas Krol pakt het goud."

Beijing 2022 | Bekijk hier de zilveren rit van Thomas Krol

Finales in de sneeuw

Martijn Oostdijk van de Nederlandse skivereniging heeft in Peking nog andere evenementen om naar uit te kijken. "Morgen is de finale van de skicross bij de mannen. Dat is heel mooi om te zien. En we sluiten natuurlijk nog af met de finale van de freesyle op de halfpipe bij zowel de mannen als vrouwen."

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Speed Skating Women's 1000m FInal - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten 9 UUR GELEDEN