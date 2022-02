In de eerste drie ritten voor de dweil doken alleen Natalja Vornonina (6.56,99) en In ’t Hof onder de grens van 7 minuten. De Russische wereldrecordhoudster won vier jaar geleden nog brons. Dat In ’t Hof tijdens haar pas tweede internationale 5000 meter in de buurt kon blijven, was een knappe prestatie.

Beijing 2022 | Dit is de gouden 5000m van Irene Schouten

Weidemann zet scherpe tijd neer

Sablikova legde de lat in rit vier een stuk hoger met 6:50.09. Een snelle tijd, maar normaal gesproken niet één waar Schouten zich zorgen over hoefde te maken.



Dit bleek ook toen Weidemann in actie kwam. Halverwege versnelde de Canadese bronzen medaillewinnaar van de 3000 meter en reed steeds verder weg bij Ragne Wiklund. Uiteindelijk finishte ze na 6:48,18; op dat moment de snelste tijd. Wiklund zette 6:56.34 neer.

Laatste rit

Schouten kwam in de laatste rit in actie. Net als zaterdag was Francesca Lollobrigida de tegenstander. De Italiaanse startte snel en was daarom een fijn richtpunt voor de winnares van de 3000 meter. De Nederlandse kwam halverwege door in een tijd die slechts een fractie sneller was dan Weidemann. Hierdoor volgde een uiterst spannende ontknoping.



Waar Weidemann in de laatste rondjes wat tijd verloor, bleef Schouten stabiel ‘rondjes hoge 31’ rijden. Hiermee legde ze de basis voor de winst. Het verschil met Weidemann liep voorzichtig op tot uiteindelijk ruim vier seconden. Met twee armen in de lucht kwam de Nederlandse over de finish. Vrijdag kan ze haar tweede gouden medaille ophalen op Medal Plaza.

Beijing 2022 | Bekijk hier de highlights van olympisch optreden In ’t Hof op 5 kilometer

