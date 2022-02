Beijing 2022 | Nederlandse mannen plaatsen zich als vierde voor halve finale ploegenachtervolging

Net als de vrouwen een dag eerder ging het moeizaam bij Nederland. Hielden de mannen zich in voor wat nog komen gaat of konden ze simpelweg niet beter?



Laten we hopen op het eerste, want door het magere optreden moet het trio onder leiding van bondscoach Jan Coopmans in de halve eindstrijd tegen titelverdediger Noorwegen. Ook vier jaar geleden stonden beide landen tegenover elkaar bij de laatste vier. Toen wonnen de Noren. Nummer twee Verenigde Staten neemt het dinsdag op tegen het Russische team.

Voorbij de Canadezen

Nederland startte zondag tegelijk met Canada. Jordan Belchos, Ted-Jan Bloemen en Connor Howe hadden lang de leiding, maar toen Patrick Roest het roer in de laatste ronden overnam, kwam Nederland langszij. Met 3:39,90 waren Roest, Kramer en Bosker na twee ritten de snelsten.



Uiteindelijk bleek hun tijd minder goed dan eerst gedacht. In de derde rit doken zowel Noorwegen (3.37,47) als de Verenigde Staten (3:37,50) ruim onder de tijd van Nederland. Het werd dus nog even billen knijpen voor het Nederlandse trio, omdat alleen de snelste vier landen zich zouden plaatsen voor de volgende ronde.

Ook Russen sneller

In de laatste rit kwam China (3:52,25) echter geen moment in de buurt van een tijd die toegang gaf tot de laatste vier. De Russen waren met 3:38,67 nog wel sneller dan Nederland.

