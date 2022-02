"Ik heb geprobeerd om een vlakke rit te rijden en dat is gelukt. Uiteindelijk slaagde ik er niet in om af te bouwen zoals ik wilde, maar de omstandigheden waren natuurlijk niet hetzelfde als in Heerenveen. Ik heb alles gegeven en kan mezelf niets verwijten. Ik ben daarom heel tevreden", sprak In 't Hof na haar race.



Even werd ze uit haar ritme gehaald door een valse start. "Dat heb ik niet eerder meegemaakt op de 5000 meter. Ik heb mij er echter niet door laten afleiden. Ik ben rustig gebleven en ben nog een keer gaan stilstaan."

Beijing 2022 | Irene Schouten slaat met olympisch record ook toe op de 5000 meter

Ad

In 't Hof wilde naast een goede race ook genieten. "Mijn coach heeft mij benadrukt dat ik ook om mij heen moest kijken. Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze op dit podium hebben gestaan. Dit heeft mij veel inspiratie gegeven. Over vier jaar wil ik weer op de Spelen staan. En dan ga ik voor goud."

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Over vier jaar ga ik voor goud" - Sanne in 't Hof vol vertrouwen na olympisch debuut EEN UUR GELEDEN

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Voor de 3000 meter voelde ik meer druk" - Schouten was niet bezig met verwachtingen EEN UUR GELEDEN