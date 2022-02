Beijing 2022

De Nederlandse vrouwen gingen van start met naast Schouten ook Marijke Groenewoud. Allebei de dames maakten kans op een medaille. Groenewoud ging echter, net als in de halve finale, onderuit en dus was zij kansloos voor het podium.

Daardoor kwam er een grote last op de schouders van Schouten te liggen, maar die druk kon ze aan. Schouten reed de gaatjes dicht en begon al op 400 meter voor de streep met de eindsprint. Ivanie Blondin kwam Schouten even voorbij, maar met een indrukwekkende laatste punch liet Schouten zien wie de sterkste was.

Voor Schouten is het de derde gouden medaille van deze Olympische Spelen. Samen met Ard Schenk en Yvonne van Gennip vormt Schouten nu het illustere gezelschap dat drie keer olympisch kampioen wordt op één Spelen.

