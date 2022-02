De olympische massastart begon wat rommelig met een aantal valpartijen, waaronder ook Marijke Groenewoud, en een afwachtende houding van de schaatssters. Door het rustige begin hadden de meeste vrouwen nog wel wat over voor een eindschot. De sprint begon eigenlijk al met nog twee rondes te gaan. In de laatste bocht had Schouten de meeste snelheid: "Ik voelde me erg goed. Ik voelde me snel. Toen ik uit de bocht kwam merkte ik dat ik heel veel snelheid. Ik dacht: 'naar die eindstreep', en dat je er dan voorbij vliegt. Dat is gewoon een geweldig gevoel."

Schouten was de topfavoriet op elke afstand waar ze aan de start verscheen. Zowel op de Spelen als in de wedstrijden in aanloop naar het olympische eindtoernooi. Het hele jaar is Schouten al in topvorm: "Ik was dit toernooi gewoon heel erg in vorm. Superhard voor gewerkt. En dat het nu allemaal op z'n plek valt ben ik heel dankbaar voor."

Ad

WAAR KIJK JE?

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Kan het nog altijd niet geloven" - Swings uitzinnig na goud op massastart 40 MINUTEN GELEDEN

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Schouten: "Ik was dit toernooi gewoon heel erg in vorm" EEN UUR GELEDEN