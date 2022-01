Een erelijst van formaat

De erelijst van Ireen Wüst is zo lang dat niemand de komende jaren in de buurt van haar records gaat komen. Zeven keer werd ze wereldkampioen allround, vijf keer werd ze Europees kampioen allround en op de WK afstanden won ze 31 medailles, waaronder vijftien keer goud.

Ad

De grootste prestaties van Wüst zijn natuurlijk haar olympische successen. Wat in Turijn begon met een gouden medaille op de 3000 meter, werd een gouden reis die via Vancouver en Sotsji tot Pyeonchang voerde en wellicht in Peking nog een laatste station erbij krijgt. Wüst pakte twee keer goud op de 3.000 meter, twee keer goud op de 1500 meter en ze was een keer de beste met de ploegenachtervolging.

Beijing 2022 Schaatsen | Sven Kramer en zijn haat-liefdeverhouding met de Olympische Spelen EEN DAG GELEDEN

Tussendoor raapte Wüst ook nog eens vijf zilveren en een bronzen medaille op, waardoor ze elf olympische medailles in haar prijzenkast heeft liggen. Dit maakt haar niet alleen de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden, maar ook de grootste schaatser in de geschiedenis van de Olympische Spelen. Nooit eerder slaagde een langebaanschaatser erin om elf keer op het podium te staan op de Spelen.

De doorbraak

Wat goed is komt snel. Deze uitspraak is als geen ander van toepassing op Ireen Wüst. Veel Nederlanders hebben nog nooit van haar gehoord als ze in 2006 de top van de schaatswereld bestormt in Turijn. Negentien jaar oud is Wüst als ze de titel pakte op de 3.000 meter en brons verovert op de 1500 meter. Daarmee is Wüst de jongste Nederlander ooit die een gouden medaille op de winterspelen wint. Het is het perfecte begin van een fantastische loopbaan.

Een jaar later krijgt ze op twintigjarige leeftijd een van de grootste tegenslagen van haar carrière te verwerken. Op het EK allround gaat Wüst met een ruime voorsprong van meer dan veertien seconden de afsluitende 5.000 meter in. Martina Sablikova rijdt echter een fantastische tijd en Wüst wordt met minimaal verschil tweede. De beelden van een huilende Wüst naast de schaatsbaan van Collalbo staan bij menig schaatsliefhebber nog op het netvlies gebrand.

Het zou niet de laatste keer zijn dat de Tsjechische Sablikova Wüst dwarszit. De afgelopen vijftien jaar waren de twee schaatssters aartsrivalen en vochten ze mooie duels uit. Gelukkig voor Wüst kan ze snel revanche nemen op de tegenslag van het EK. Een maand later is het WK allround in Heerenveen. Voor eigen publiek slaat Wüst terug en wordt ze voor het eerst in haar carrière wereldkampioen allround.

Ireen Wüst wint haar eerste gouden medaille in Turijn Foto: Getty Images

Vancouver, Sotsji en Pyeonchang

In 2010 is het tijd voor de tweede Olympische Spelen van Wüst. Dit keer boekt ze haar succes op een andere afstand dan vier jaar eerder het geval was. Op de 1500 meter is Wüst de beste van allemaal. Dit succes wordt vier jaar later echter ruimschoots overtroffen.

In Sotsji kent Wüst haar succesvolste Olympische Spelen. Ze pakt voor de tweede keer in haar loopbaan goud op de 3.000 meter en Nederland wint voor het eerst in de geschiedenis het goud op de ploegenachtervolging. Daarnaast wordt Wüst maar liefst drie keer tweede in Rusland. Op de 1000 en de 1500 meter legt ze beslag op het zilver en ook op de 5.000 meter wordt ze tweede. Wie anders dan Martina Sablikova blijft Wüst net voor.

Dankzij de prestaties in Sotsji hangen er tijdens de sluitingsceremonie maar liefst vijf medailles om de nek van Wüst. Dit zorgt ervoor dat ze nationaal en internationaal in de prijzen viel. Ze wordt Nederlands sportvrouw van het jaar, wordt uitgeroepen tot meest succesvolle sportster van de Spelen van Sotsji en als klap op de vuurpijl kroont een panel van internationale journalisten Wüst tot wereldwijde sportvrouw van het jaar.

Vier jaar later in Pyeonchang denken veel mensen dat Wüst bezig is aan haar laatste kunstje. Ze is inmiddels 31 jaar oud, maar nog altijd niet versleten. Dat bewijst ze door op de 1500 meter haar vijfde gouden medaille te pakken. Op de 3.000 meter wordt ook het zilver binnengehaald en het is voor iedereen duidelijk dat Wüst nog altijd van wereldniveau is.

Het laatste olympische traject

Ondanks haar goede prestaties wil de ploeg van Wüst na de Spelen van 2018 niet met haar verder. Ze vinden haar te oud en dus moet Wüst op zoek naar een nieuwe ploeg, die nog wel vertrouwen heeft in haar toekomst. Dit lukt bij TalentNED. Wüst krijgt een dubbelrol als kopvrouw en mentor voor jonge schaatssters.

In 2020 stapt ze over naar de nieuwe ploeg Reggeborgh en wordt de focus gelegd op de Olympische Spelen van Peking. Vlekkeloos gaat dit niet, maar in Hamar wordt ze voor de zevende keer wereldkampioen allround en op het WK afstanden is ze de beste op de 1500 meter. Wüst kan het nog steeds, maar plaatsing voor de Olympische Spelen is allesbehalve een zekerheidje.

Wüst richt zich als 35-jarige meer op de korte afstanden, in plaats van de duurafstanden. Dat blijkt succesvol. Op het olympisch kwalificatietoernooi wordt Wüst tweede op de 1500 meter en dat is genoeg voor een ticket naar Peking. Dankzij de matrix mag ze ook starten op de 1000 meter en gaat ze samen met Irene Schouten en Antoinette de Jong op jacht naar eremetaal op de ploegenachtervolging.

Kan Wüst nog een keer alles uit zichzelf halen en een historische zesde gouden medaille behalen? Topfavoriet is ze niet, maar Wüst kan altijd iets extra’s brengen op de Olympische Spelen en dus moet ze nooit onderschat worden. Of het haar lukt zie je vanaf 4 februari live op Eurosport en discovery+.

Beijing 2022 Schaatsen | Beladen verleden Bergsma en Kramer volgens KNSB geen belemmering op massastart GISTEREN OM 09:12