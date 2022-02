Beijing 2022

Eerste sprong

De olympisch kampioen van 2018, Kamil Stoch uit Polen, liet goede dingen zien met een score van 140,3. Daar gingen in de eerste ronde de Sloveen Timi Zajc en de Noor Marius Lindvik nog overheen. De scores waren 140,7 en 144,8. Maar de favoriet, de Japanner Kobayashi, liet zien waarom hij dat was en belandde met een score van 147,0 op de eerste plaats na de eerste ronde.

Finalesprong

Een hele mooie tweede sprong van Duitser Karl Geigner, die ervoor zorgde dat hij richting het einde van de ronde verzekerd was van een medaille. Hij noteerde een score van 144,6 voor de tweede sprong en 281,3 in totaal. Titelverdediger Stoch kwam ondanks een wat mindere eerste sprong toch nog dichtbij, maar moest genoegen nemen met een vierde plek.

Marius Lindvik pakte goud nadat Kobayashi er niet in was geslaagd zijn puntenaantal boven dat van de Noor te krijgen. Voor Noorwegen is dit het eerste goud op het onderdeel sinds 1964. De tweede sprong van de Noor was goed voor een score van 151,3. Kobayashi scoorde in zijn tweede ronde 145,8 en eindigde uiteindelijk met een totaalscore van 292,8.

Medailleklassement

Dankzij de gouden plak bij het schansspringen gaat Noorwegen nu alleen aan kop in het medailleklassement. De Noren wonnen tot dusver acht gouden medailles en dat is er eentje meer dan de Duitsers, die bezig zijn aan succesvolle Winterspelen.

Nederland bezet nog altijd de vierde plaats op het medaillespiegel, ook al heeft het evenveel gouden medailles (vijf stuks) als de Verenigde Staten en Zweden.

