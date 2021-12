Eerder nog leek het erop dat de wedstrijden in Innsbruck en Bischofshofen wel met publiek afgewerkt zouden worden. De organisatoren waren al begonnen aan de kaartverkoop.

“We betreuren deze beslissing vanwege de fans en de atleten, maar staan achter de inspanningen van de regering”, liet de voorzitter van de Oostenrijkse skibond weten.

Van de twee Duitse wedstrijden in Oberstdorf en Garmisch Partenkirchen was eerder al bekend gemaakt dat die zonder publiek afgewerkt worden. Het is de tweede keer op rij dat wordt gesprongen voor lege tribunes.