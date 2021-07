Voor Tom Daley is het goud het eerste olympisch goud in zijn carrière. De schoonspringer stond vanaf de editie van 2008 onafgebroken op de Spelen. Hij stond die Spelen in de schijnwerpers als jongste Britse atleet sinds de Spelen van 1960. Nadat zijn vader in 2011 was overleden, bereikte hij een heldenstatus in Groot-Brittannië door een bronzen plak te winnen op de tien-metertoren. Over Daley en zijn vader was in 2010 een BBC-documentaire verschenen.

Daley verkreeg ook een heldenstatus in de homogemeenschap nadat hij in 2013 in een YouTube-video uit de kast was gekomen. Vanaf 2013 heeft hij een relatie met scenarioschrijver Dustin Lance Black, bekend van onder meer Milk. In 2017 trouwde Daley met Black. In 2018 ontving het stel een zoon, Robbie.

Dat Daley en Lee goud wonnen, was een grote verrassing. Daley won in 2016 met Daniel Goodfellow een bronzen plak op dit onderdeel, maar de Chinezen waren de grote favorieten. Op de laatste zeven wereldkampioenschappen won de Chinese ploeg zesmaal en ook werd keer op keer de gouden plek veroverd. De Chinezen verpestten echter hun vierde sprong en konden de schade in de laatste twee sprongen niet meer goed maken.

Tom Daley (links) en Matty Lee Foto: Getty Images

Het verschil tussen de Britten en de Chinezen was iets meer dan een punt. De Russen Bondar en Minibaev veroverden ver achter het geweld om het goud de bronzen plak.

Na het winnen van het goud refereerde Daley aan zijn geaardheid. "Ik ben gay en olympisch kampioen. Dit geeft me veel kracht. Toen ik jong was, dacht ik dit nooit te kunnen bereiken om wie ik ben."



