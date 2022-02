500m

Lange tijd leek Schulting naar de winst te gaan op de 500m, maar de Italiaanse Arianna Fontana plaatste halverwege een knappe inhaalactie. De Canadese Kim Boutin pakte het brons.

Ad

Beijing 2022 | Schulting pakt zilver in de finale van de 500 meter shorttrack

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Goud op de relay heeft mij vertrouwen gegeven" - Xandra Velzeboer na vijfde plaats EEN UUR GELEDEN

1000m

De druk was enorm voor de 1000m. Die zou ze wel even winnen... En Schulting deed het gewoon.

Beijing 2022 | Bekijk gouden race, bevestiging en ontlading van Schulting op de 1000 meter

Team relay

Wat hebben ze een perfecte finale gereden. Xandra Velzeboer, Yara van Kerkhof, Selma Poutsma en Schulting veroverden olympisch goud in de 3000 meter relay-finale, en dat zorgde voor veel vreugde, blijdschap en emotie in het Nederlandse kamp.

Beijing 2022 | Bekijk de gouden race van de Nederlandse shorttrackvrouwen terug

1500m

Schulting pakte een bronzen medaille in de finale van de 1500 meter. Ze verloor even haar balans in de bocht, zakte wat terug maar knokte zich toch terug naar de derde plaats.

Beijing 2022 | Suzanne Schulting moet genoegen nemen met brons op 1500 meter

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Best bijzonder, maar nu vooral teleurgesteld" - Schulting na derde plaats EEN UUR GELEDEN