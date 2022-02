Suzanne Schulting maakte bijzonder veel indruk in haar eerste wedstrijd van deze Olympische Spelen. De topfavoriete snelde in een olympisch record van 42.379 naar de finish en lijkt op het juiste moment in topvorm te verkeren. Selma Poutsma en Xandra Velzeboer zorgden er met een soevereine rit voor dat de Nederlandse dames een perfecte eerste dag kenden.

Beijing 2022 | Schulting wint heat in olympisch record

De Nederlandse mannen hadden een stuk meer moeite om de volgende ronde te bereiken. Itzhak de Laat had een beslissing van de jury nodig om door te komen en Jens van 't Wout was niet een van de beste nummers drie en dus zit zijn 1000 meter erop. Sjinkie Knegt maakte het ook spannend. De Nederlandse troef probeerde de koploper buitenom in te halen, maar gaf daarbij een moment zijn tweede plaats op. Gelukkig kon Knegt met zijn befaamde kickfinish alsnog de tweede plek veroveren.

Beijing 2022 Beijijng 2022 | Knegt knap door naar kwartfinale EEN UUR GELEDEN

Later vandaag gaat het shorttrack verder met de mixed relay. Ook op dit onderdeel komt de Nederlandse ploeg in actie en is er op de eerste dag al kans op medailles. De kwartfinales hiervan beginnen om 13:23 uur en zijn uiteraard live te zien op Eurosport en discovery+.

Beijijng 2022 | Knegt knap door naar kwartfinale

Beijing 2022 Beijing 2022 | Van 't Wout op tijd door naar volgende ronde EEN UUR GELEDEN