Beijing 2022

De medailleoogst van Peking is de facto beter dan die van vier jaar geleden. Toen werden er een gouden, twee zilveren en een bronzen medaille mee naar huis genomen. De twee gouden medailles van Peking zijn natuurlijk een mooier resultaat. Voor de breedte van Nederland als shorttrack-land is het echter maar de vraag of deze Spelen zo'n succes waren. Bij alle medailles was namelijk één dame betrokken.

Dan hebben we het natuurlijk over Suzanne Schulting. De superster won goud op de 1000, zilver op de 500, brons op de 1500 en greep ook met de relayploeg goud. Of Nederland op dit laatste onderdeel ook goud had gepakt zonder Schulting is maar zeer de vraag en dus lijken we behoorlijk afhankelijk van één schaatsster. Er is hier zeker sprake van een Schulting-effect.

De mannen stellen teleur

Voor de mannen was het een erg teleurstellende reis naar Peking. Niemand kwam in de buurt van de medailles en zelfs het halen van finales bleek grotendeels een te zware opdracht. Sjinkie Knegt is na alle gebeurtenissen van de afgelopen jaren niet meer van het niveau van vroeger en met zijn 32 jaar zou zijn pensioen wel eens naderende kunnen zijn.

Itzhak de Laat stelde teleur in Peking en jongelingen Sven Roes en Jens van 't Wout lieten nog geen onuitwisbare indruk achter. Voorlopig lijkt het erop dat Knegt een flink gat zal gaan achterlaten.

Bij de vrouwen is er positiever nieuws te melden. Xandra Velzeboer liet als 20-jarige al zien dat er veel potentie in haar schuilt en laten we niet vergeten dat vedette Schulting nog altijd pas 24 jaar is. Rianne de Vries en Yara van Kerkhof zijn inmiddels op leeftijd en zullen Milaan waarschijnlijk niet meer meemaken, maar met Velzeboer en Schulting is de toekomst van de Nederlandse vrouwen wel in orde en met Selma Poutsma is er nog een derde jonge schaatsster die in de toekomst voor mooie resultaten kan zorgen.

Realiteit blijft wel dat de echte successen toch allemaal van Schulting moeten komen. Het is te hopen dat de druk op haar niet nog meer toeneemt de komende jaren. Op deze Olympische Spelen waren de verwachtingen al bijzonder hooggespannen en die druk lijkt Schulting zich zelf ook op te leggen. Na afloop van haar bronzen medaille op de 1500 meter was ze, ondanks de medaille, in tranen.

