Het skateboarden bestaat uit meer dan alleen de sport. Het is een opzichzelfstaande staande cultuur. Een levensstijl.

Wat: Skateboarden

Waar: Ariake Sports Park

Wanneer: Zondag 25 & maandag 26 juli, woensdag 4 & donderdag 5 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discover+ sport

discover+ sport Nederlandse deelnemers: Keet Oldenbeuving, Roos Zwetsloot, Candy Jacobs

Favorieten: Street: Nyjah Huston, Huto Horigome; Pamela Rosa, Rayssa Leal. Park: Heimana Reynolds, Cory Juneau, Luiz Francisco, Pedros Barros, Misugu Okamota, Sakura Yosozumi, Sky Brown

Er zijn twee disciplines binnen het olympisch skateboarden: Street en Park. Het doel bij een Street-parcours is om de obstakels zo alledaags mogelijk te maken. Met trappen, railings, muren, banken, stoepen en hellingen zijn er ontelbaar veel mogelijke combinaties te bedenken. De deelnemers mogen hun eigen creativiteit gebruiken voor het bepalen van hun tricks. Een combinatie van snelheid, techniek, moeilijkheidsgraad en uitvoering vormen samen de score.

Tokyo 2020 Olympisch Street Skateboard Course Foto: Eurosport

Bij het onderdeel Park skaten de deelnemers in een uitgeholde ‘bowl’. De oorsprong hiervan ligt in leeggelopen zwembaden. Vanwege de vloeiende vormen is dit ideaal om in te skaten. In het Park gaat het vooral om snelheid en tricks in de lucht. Net als bij het onderdeel Street wordt er hier gejureerd op snelheid, techniek, moeilijkheidsgraad en uitvoering. Een helm is verplicht bij dit onderdeel.

Tokyo 2020 Olympisch skateboard Park Foto: Eurosport

In totaal zijn er vier gouden medailles te winnen voor de skateboarders in Tokio. Voor zowel de mannen als de vrouwen zijn Park en Street twee losse onderdelen. Per onderdeel hebben de skateboarders drie pogingen om hun score neer te zetten. De hoogste van deze drie telt.

Dat het skateboarden een sport van de toekomst is, wordt duidelijk in de leeftijd van de deelnemers. Met een leeftijd van dertien jaar is de Britse Sky Brown (Park) de jongste deelneemster bij het skateboarden. Dat deze leeftijd geen uitzondering is, bewijst onder anderen. haar landgenoot. Bombette Martin (Park) is slechts veertien jaar. Aan de andere kant van het spectrum skatet Dallas Oberholtzer. De Zuid-Afrikaan is met een leeftijd van 46 jaar de oudste deelnemer bij het skateboarden.

TeamNL

Keet Oldenbeuving (16) is de jongste sporter uit TeamNL. Ook mag de nummer 14 van de wereldranglijst de Nederlandse vlag dragen tijdens de openingsceremonie. Van jongs af aan belooft ze een sportief talent te zijn. Al op twaalfjarige leeftijd draaide ze mee in het wereldbekercircuit en een jaar later pakte ze haar eerste overwinningen in Praag en Parijs. Deze overwinningen leverden ‘SkateKeet’ ook de Young Talent Award op. Een Nederlandse prijs van het NOC*NSF voor talentvolle jongeren.

Nederlands hoogst geklasseerde skateboardster, zevende op de wereldranglijst, is Roos Zwetsloot. Op het WK skateboarden van 2021 wist ze zich als derde te kwalificeren voor de finale. Vanwege een enkelblessure, en met Tokyo 2020 in het achterhoofd, besloot ze niet deel te nemen.

Candy Jacobs maakt het Nederlandse skateteam compleet. Ze staat slechts een plekje achter Zwetsloot op de wereldranglijst (achtste). Als dertigjarige behoort ze tot de ervaren skateboarders van het Olympische toernooi. Alle drie de Nederlandse deelnemers komen uit op het onderdeel Street. Op maandag 26 juli om 02:00 uur Nederlandse tijd zijn de kwalificaties. Om 5:25 uur diezelfde dag zijn de finales. Bekijk hier het hele schema.

Favorieten

Een handjevol landen leveren de favorieten aan voor het skateboarden van Tokyo 2020. De wereldranglijst wordt aangevoerd door de Verenigde Staten, Japan, Brazilië en Groot-Brittannië.

Bij de mannen is de Amerikaan Heimana Reynolds favoriet op het onderdeel Park. Landgenoot Cory Juneau is als tweede gekwalificeerd. Kort daarachter zitten de twee Brazilianen Luiz Francisco en Pedro Barros. Op het Street-parcours zijn er twee mannen die voor het goud lijken te gaan strijden. Nyjah Huston voor de Amerikanen en Yuto Horigome voor het thuisland. Tijdens het kwalificatieproces was het constant stuivertje wisselen wie er met de winst vandoor ging.

Bij de vrouwen is het thuisland ook de favoriet in het Park. Misugu Okamoto stond bij alle wedstrijden die ze reed op het podium en Sakura Yosozumi zat haar kort op de hielen. De dertienjarige Sky Brown doet voor Groot-Brittannië een gooi naar de medailles. Samen met discovery+ maakte ze een exclusieve documentaire over haar olympische doel. Bekijk hier de hele docu

Trailer | 'Reaching the Sky' - Exclusieve discovery+ documentaire over Sky Brown

Bij het Street-onderdeel komen de Nederlandse vrouwen in actie. De meest reële medaillekansen zijn voor Roos Zwetsloot vanwege haar derde plek tijdens de kwalificatie van het WK. De favoriet voor het goud is de Braziliaanse Pamela Rosa. Haar 13-jarige landgenoot Rayssa Leal heeft zich als tweede gekwalificeerd.

Schema

Zondag 25 juli Street heren 02:00 uur kwalificatie & 05:25 uur finales

Maandag 26 juli Street dames 02:00 uur kwalificatie & 05:25 uur finales (inclusief Nederland)

Woensdag 4 augustus Park Heren 02:00 uur kwalificatie & 05:25 uur finales

Donderdag 5 augustus Park Dames 02:00 uur kwalificatie & 05:25 uur finales

