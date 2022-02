Over haar eigen kansen durft ze weinig te zeggen. “Het wordt een spannende wedstrijd. Het niveau van de deelnemers zit dicht bij elkaar. Ik denk dat er wel vijftien dames zijn die op het podium kunnen eindigen. Ik denk aan de Chinezen op hun thuisbaan, de Russen, meervoudig wereldkampioen Tina Hermann, Janine Flock en “Het gaat goed hier. De condities van de baan zijn goed en het is lekker weer. De omstandigheden zijn beter dan in oktober toen we hier ook waren. Ik leer elke run”, vertelde Bos na haar trainingsruns.Over haar eigen kansen durft ze weinig te zeggen. “Het wordt een spannende wedstrijd. Het niveau van de deelnemers zit dicht bij elkaar. Ik denk dat er wel vijftien dames zijn die op het podium kunnen eindigen. Ik denk aan de Chinezen op hun thuisbaan, de Russen, meervoudig wereldkampioen Tina Hermann, Janine Flock en Kim Meylemans natuurlijk.”

Beijing 2022 | Explainer - hoe werkt skeleton?

Wanneer Bos een medaille pakt, is ze eerste Nederlandse skeletonster die slaagt in deze missie. Vier jaar geleden eindigde de Gelderse als achtste tijdens haar olympisch debuut in Pyeongchang.



Dit seizoen is Bos aan een ware opmars bezig. De 28-jarige skeletonster zorgde vorige maand voor een primeur door in Sankt Moritz zowel de Europese titel als de eindzege in de wereldbeker te pakken. Eerder in het seizoen won ze twee wereldbekerwedstrijden.

Tijdens de laatste twee trainingen woensdag in Yanqing maakte Bos helaas weinig indruk. In haar vijfde heat kwam Bos tot een tijd van 1.02,21. Daarmee werd ze zevende. Met 1.02,72 werd ze negende in de laatste heat. Een dag eerder was ze met 1.02,32 vierde geworden, vooralsnog haar beste resultaat. Wat dit betekent voor haar medaillekansen is natuurlijk een groot vraagteken.



Vrijdag gaat het olympisch toernooi voor Bos officieel van start. In Yanqing staan twee heats gepland, om 2:30 uur en 4:00 uur Nederlandse tijd. De beslissing valt op zaterdagmiddag met heat drie en vier, om 13:20 uur en 14:55 uur.

