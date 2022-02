"In Nederland zijn we idolaat van schaatsen. We hebben de middelen en kennis en dat maakt het gemakkelijker om te presteren", verklaart Sauerbreij het verschil tussen de sporten. "Wat Kimberley heeft gedaan is pionieren, het wiel uitvinden. Het is heel knap om dat te bereiken zonder de optimale financiële steun. Nu zit ze gebakken, maar dat zat ze eerst niet."

Ad

Heats

Beijing 2022 Skeleton Women's Final - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten 3 UUR GELEDEN

Het was Herbert Cool opgevallen dat skeleton werd afgewerkt in vier heats terwijl het klassement van de 500 meter schaatsen werd opgemaakt na slechts één rit. De presentator legde dit voor aan het panel.



"De nummer één van de 500 meter kwam volgens mij al zes ritten voor het einde in de baan. Beslis je de 500 meter over twee ritten is het volgens mij veel spannender. Dan eindig je met de snelsten uit de eerste rit. Goede kans dat de beslissing dan pas valt op het allerlaatste moment. Bovendien is er een duidelijk verschil tussen eindigen in de binnen- en buitenbaan. Voor de sporter is beslissen over één omloop niet logisch", vindt Sauerbreij.

Beijing 2022 | Gao sprint naar goud op 500 meter

Alles of niets

Eurosport-commentator Gert Meinardi vergeleek de situatie met het alpineskiën. "Daar proberen ze met GPS de situatie zo gelijk mogelijk te maken, maar je krijgt op een gegeven moment wel uitgesleten bochten. Bovendien is het verval van een piste gedurende een run groter. Startnummer 60 moet dan bijvoorbeeld meer risico nemen. Het is voor hem alles of niets."



Vast panellid Hans Klippus heeft een duidelijke mening. "Eerlijkheid bestaat niet in de sport. Het ene land heeft achttien kunstijsbanen, de andere twee. Als je van sport houdt, is het altijd spannend. Of het nou in één rit wordt beslist of twee. Ik vind dus alles prima, zo lang de 10000 meter maar niet in tweeën gaat."

Beijing 2022 | Historisch olympisch brons voor skeletonster Kimberley Bos

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.





Beijing 2022 Beijing 2022 | "Ik dacht, ik stop die vlag gewoon in mijn tas" - Kimberley Bos hield vertrouwen 3 UUR GELEDEN