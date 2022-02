Bos had vrijdag niet de start waarop ze had gehoopt. Schuddend met haar hoofd kwam ze tijdens haar eerste run over de finish. De Europees kampioene werd tiende. Gelukkig herstelde ze zich in run twee. Dankzij de tweede tijd steeg ze naar de zesde plaats in het klassement, 39 honderdste van een seconde achter leidster Narracott. En met nog volop kansen op het podium.

Beijing 2022 | De reactie van Kimberley Bos na de eerste twee heats

Ad

Niet foutloos

Beijing 2022 Beijing 2022 | Historisch olympisch brons voor skeletonster Kimberley Bos EEN UUR GELEDEN

Tijdens haar eerste run op zaterdag klom Bos nog dichter naar het eremetaal toe, hoewel ze niet geheel foutloos was. Met haar tijd van 1.01,86 was ze de derde snelste en passeerde daarmee zowel Dan Zhao uit China als de Duitse Jacqueline Lölling.



Met de vierde plaats in het klassement was haar opdracht voor de laatste run simpel. Minstens twaalf honderdste van een seconde goedmaken op wereldkampioen Hermann om aanspraak te maken op brons en de achtervolgers op afstand houden. De achterstand op de nieuwe koploper Neise was 0,6 seconden.

Beijing 2022 | Kimberley Bos stijgt naar vierde plaats na derde run

Vierde run

Bos zette een prima vierde heat neer. In bocht dertien maakte ze een klein foutje, maar daar bleef het bij. Met een tijd van 1:01,87 was ze slechts een honderdste langzamer dan in heat drie. Het betekende de tweede eindtijd .



Hermann slaagde er na Bos niet in om de totaaltijd van de Nederlandse te evenaren. Neisse en Narracott lukten dit wel. De blijdschap van Bos was er niet minder om. Voor het eerst kan Nederland een medaille in deze sport bijschrijven.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Kimberley Bos stijgt naar vierde plaats na derde run 3 UUR GELEDEN