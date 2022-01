Tijdens de wereldbekerwedstrijd presteerde Bos met de tweede plaats het beste van alle deelnemers van ons continent. Hierdoor pakte ze automatisch de Europese titel voor de Oostenrijkse Janine Flock en Valentina Margaglio uit Italië. Eerder eindigde Bos op het EK twee keer als vijfde. Vorig jaar werd ze zesde.

Flinke opmars

Ad

In het huidige seizoen heeft ze een flinke opmars gemaakt. Bos won twee wereldbekerwedstrijden en stond met nog één wedstrijd te gaan aan kop in het klassement. In Sankt Moritz had ze voor de eindwinst alleen nog iets te vrezen van Elena Nikitina.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Alles wat je moet weten over skeleton tijdens de Winterspelen 04/01/2022 OM 13:16

De Russische stelde vrijdag met haar elfde plaats echter teleur. Flock, de winnares van de wereldbeker van vorig jaar, kwam haar dankzij de vierde plaats op vrijdag nog voorbij in punten en werd tweede in het eindklassement. Nikitina werd derde.

De dagzege moest Bos laten aan de verrassende Jaclyn Narracott. De Australische was in beide heats onderweg twee keer iets minder snel dan Bos, maar pakte haar winst in het laatste deel. Uiteindelijk was Narracott 0,06 seconden eerder beneden. Het betekende de eerste wereldbekerzege voor de Australische.

Laatste wedstrijd voor de Spelen

De wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz was voor Bos de laatste wedstrijd op weg naar de Olympische Spelen. Ze komt in actie op woensdag 16 februari en donderdag 17 februari op de baan in Yanqing.

Lees in dit artikel alles wat je moet weten over olympisch skeleton.

WAAR KIJK JE?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kunt u ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

Beijing 2022 Explainer | Wat komt er allemaal kijken bij skeleton? 26/10/2021 OM 10:13