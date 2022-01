The Masters

Finalezenuwen

Vanaf het eerste frame was het duidelijk dat beide spelers last hadden van zenuwen. Hawkins kreeg de eerste kans, maar miste een eenvoudige zwarte vanaf de spot. Robertson kon het cadeautje van Hakwins niet uitpakken, waardoor ‘The Hawk’ het eerste frame van de finale won. Robertson herpakte zich, onder andere dankzij een century in het derde frame, en kwam met 2-1 voor. Doordat Hawkins het ‘scrappy’ vierde frame won gingen beide spelers met een gelijke stand de mid-session in.

Hawkins mist de boot

Na de thee leek het dat Hawkins, die gisteravond laat in een decider won van Judd Trump , het beste uit de pauze kwam, maar de nummer elf van de wereldranglijst kon een hele berg aan kansen in de eerste twee frames niet pakken, waardoor Robertson met 4-2 voorkwam. Een slordig zevende frame ging dankzij een megafluke naar Hawkins, waarna Robertson een slechte break-off van zijn tegenstander in het laatste frame van de sessie genadeloos afstrafte, en zo met een 5-3 voorsprong de tweede sessie ingaat.

De twee hervatten hun finale vanaf 20:00, maar vanaf 19:45 beschouwt het Eurosport panel voor op de tweede sessie, natuurlijk live te zien op Eurosport 1 en discovery+

