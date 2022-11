UK Championship

Een eerste halve finale voor Tom Ford dus in een Triple Crown Event. Eerder had de man uit Leicester ook al de laatste vier bereikt op de English Open en de World Grand Prix.

Ding aan de andere kant heeft die ervaring in halve finales op grote toernooien wel. De Chinees is voormalig nummer een van de wereld, won het toernooi al drie keer en wordt door veel spelers nog steeds gezien als een wereldtopper. Dat dat een feit is, bewees Ding gisteren door zeer overtuigend van Ronnie O'Sullivan, de nummer een van de wereld en huidig wereldkampioen, te winnen. Het werd 6-0 voor de populaire Chinees, en daarmee werd hij de eerste speler die O'Sullivan whitewasht op een groot toernooi.

Die ervaring en klasse waren in de eerste frames zeker zichtbaar. Ford, normaal gesproken een snelle speler die goed kan breakbuilden, twijfelde heel erg over z'n shots en miste daardoor veel ballen. Die kansen moet je Ding niet geven. De Chinees sloeg een aantal keren toe op missers van de Engelsman en leidde bij de mid-session met een comfortabele 4-0 voorsprong.

Ford bijt zich terug

Ook het eerste frame na de pauze ging naar Ding, en daarmee leek de achterstand, inmiddels was het 0-5, onoverbrugbaar voor de radeloze Ford.

Maar wat Ford wel in zijn arsenaal heeft, is een goede dosis temperament. Hij won zijn eerste frame dankzij een goede break en kreeg wat vertrouwen. Een misser van Ding in het daaropvolgende frame hielp ook zeker mee, want het gaf Ford het vertrouwen dat hij juist het hele toernooi had laten zien, maar wat hij miste in de eerste vijf frames.

Na winst in het zevende frame ging ook het achtste frame naar de Engelsman, die in zijn weg naar de halve finale al onder andere John Higgins en Luca Brecel uitschakelde. Het verschil bedroeg dus nog maar twee frames in het voordeel van de voormalig nummer een van de wereld. In eerste instantie leek Ford ook het negende frame op zijn naam te schrijven, maar hij miste halverwege ineens een makkelijke rode. Daar profiteerde Ding maar half van, want hij kreeg een moeilijke rode niet van de band.

Een safety exchange ging bepalen wie er met het frame vandoor zou gaan, want de overige ballen lagen allemaal in potbare posities. Doordat Ford met een combinatie van onfortuin en slordigheid de rode voor de middle pocket legde, kon Ding zijn kans grijpen om de wedstrijd in het slot te gooien. Dat deed de drievoudig winnaar ook, waardoor hij voor de vierde keer in zijn glorieuze loopbaan de finale in York bereikt. In de finale gaat hij Mark Allen of Jack Lisowski tegenkomen, die vanavond strijden voor de tweede finaleplek.

