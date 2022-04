WK Sheffield | Eindelijk! Crucible explodeert na 147 van Robertson

Robertson is de achtste speler ooit die een maximum maakt op het WK en het is zijn vijfde 147 uit zijn carrière. Het is de eerste 147 sinds 2020, toen John Higgins er eentje maakte in het coronaseizoen. Voor de perfecte break van de Schot moest er acht jaar gewacht worden, want in 2012 was het Stephen Hendry die er in zijn laatste jaar als prof eentje maakte.

De eerste 147 in Sheffield werd gemaakt door Cliff Thornburn tijdens het WK van 1982. De Canadees had redelijke mazzel met zijn 147, want de eerste pot kwam tot stand middels een fluke op de rode. Sindsdien maakten Jimmy White, Stephen Hendry (3x), Mark Williams, Ali Carter, Ronnie O'Sullivan (3x) en Higgins de perfecte break in de Steel City.

Voor de perfecte break van Higgins in 2020 moest er acht jaar gewacht worden, want in 2012 was het Stephen Hendry die er in zijn laatste jaar als prof eentje maakte in de Crucible. Helaas voor de viervoudig wereldkampioen was er vanwege de coronapandemie geen publiek die dag. De 147 van Robertson is daarom ook de eerste maximumbreak met publiek in de Crucible sinds de maximum van Hendry in 2012.

