Speedway | Alles wat je moet weten over deze spectaculaire sport voor de start van nieuw seizoen

Deze lente begint de FIM Speedway Grand Prix aan de eerste van twaalf spannende rondes om uiteindelijk aan het einde van het seizoen te zien wie er tot kampioen van 2022 gekroond mag worden.

Het seizoen begint op 30 april in Gorican, Kroatie en eindigt op 5 november op een nog nader te bepalen locatie in Oceanië. Discovery+ biedt naast reclamevrije uitzendingen van alle evenementen ook interactieve services aan. De races zijn bovendien te volgen via Eurosport 2, met hoogtepunten en reacties op de website van Eurosport.

FORMAT

In elke ronde nemen 16 rijders het tegen elkaar op in 20 manches. In deze manches rijden vier rijders vier rondjes. De winnaar wordt beloond met vier punten, nummer twee met twee en eentje voor de derde. Nummer laatste blijft zonder punten.

De acht rijders met de meeste punten na vier manches kwalificeren zich voor de twee halve finales, waarna de beste twee uit elke halve finale doorstoot naar de finale.

PUNTENTELLING

De winnaar van de finale verdient 20 punten voor het kampioenschap, nummer twee 18, nummer drie 16 en 14 voor nummer vier. De rijders die als derde eindigen in de halve finales winnen 11 en 12 punten, afhankelijk van wie van de twee het best presteert in de races. Hetzelfde geldt voor de nummers vier, die negen en 10 punten verdienen.

Ook de rijders die voor de halve finales worden uitgeschakeld gaan naar huis met kampioenspunten. Die punten worden verdeeld via een verglijdende schaal, waarbij er acht gaan naar nummer negen, zeven naar nummer 10, zes naar nummer negen, etc.

De rijder met de meeste punten na twaalf evenementen mag zich wereldkampioen noemen.

MOTOREN

In Speedway wordt er gereden op 500cc motoren, die rijden op pure methanol. Er zitten geen remmen op de motoren, wat betekent dat de rijders bochten nemen door te glijden door de modder.

De motoren zijn allemaal afgesteld op een versnelling en de teams kunnen tijdens de afstelling aanpassen om hun prestatie te verbeteren. Rijders mogen zo veel motoren meenemen naar een evenement als ze zelf willen.

KWALIFICATIE

De kwalificatie worden op dezelfde dag als de race verreden, waarin rijders de eerste keuze voor een startnummer kunnen afdwingen.Iedere rijder start minstens een keer uit een van de verschillende poortjes en uit eentje twee keer. Kwalificatie biedt de rijders de kans om op het juiste moment uit het juiste poortje te starten.

Tegelijkertijd gaan drie rijders de baan in om te proberen in drie blokken van twee minuten een zo snel mogelijke rondetijd neer te zetten. De rijder met de snelste rondetijd mag als eerste een startnummer kiezen, gevolgd door de rijder met de tweede tijd, enzovoorts, enzovoorts.

REGELS

Elke race wordt gereden door vier rijders, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de kwalificatie van de rijders aan de hand van de kleur van hun helm: rood voor de rijder die start in poortje een, blauw in poortje twee, wit in poortje drie en geel in poortje vier.

Alle rijders moeten klaarstaan om te racen voor de startklok van de scheidsrechter, die aftelt vanaf twee minuten, op nul staat, anders worden ze gediskwalificeerd.

In vier spetterende rondes strijden de rijders ongeveer een minuut lang om de winst. Als een van de rijders valt wordt de race stilgelegd. Als de val plaatsvindt in de eerste ronde en deze niet veroorzaakt is door een van de rijders, dan mag de scheidsrechter de wedstrijd herstarten.

Als een rijder de binnenste witte lijn passeert met beide wielen of de baan volledig verlaat, dan wordt dat gezien als opgave - behalve als de rijder daar belandde om een botsing te voorkomen.

Diskwalificatie

Niet op tijd klaarstaan voor de start van de race

De starting tape aanraken voordat deze losgelaten is

aanraken voordat deze losgelaten is De val van een andere rijder veroorzaken

WIE DOEN ER MEE IN 2022

De zes beste rijders van vorig jaar hebben zich automatisch gekwalificeerd voor het kampioenschap van 2022, maar door uitsluiting van Russische atleten zijn de kampioen van 2021, Artem Laguta, en de nummer drie, Emil Sayfutdinov, er nu niet bij. Zij worden allebei vervangen.

De beste drie rijders uit de Grand Prix Challenge en de winnaar van het Europees Kampioenschap Speedway van vorig jaar sluiten zich bij deze zes aan. Vijf andere rijders worden voorgedragen door de organisator van het kampioenschap en de deelnemerslijst wordt vervolledigd door een wildcard.

Er staan vijf andere rijders op een stand-by lijst mocht iemand vanwege een blessure, ziekte of een andere reden vervangen worden, waarbij per evenement twee als reserve worden aangewezen.

Volledige startlijst

Bartosz Zmarzlik (Poland)

Fredrik Lindgren (Sweden)

Maciej Janowski (Poland)

Tai Woffinden (United Kingdom)

Leon Madsen (Denmark)

Jason Doyle (Australia)

Robert Lambert (United Kingdom)

Anders Thomsen (Denmark)

Martin Vaculík (Slovakia)

Paweł Przedpełski (Poland)

Max Fricke (Australia)

Patryk Dudek (Poland)

Mikkel Michelsen (Denmark)

Jack Holder (Australia)

Dan Bewley (United Kingdom)

Substitute riders

Andžejs Ļebedevs (Latvia)

Jakub Miśkowiak (Poland)

Mads Hansen (Denmark)

Luke Becker (United States)

David Bellego (France)

KALENDER

Op dit moment staan er 12 evenementen geprogrammeerd. Door de huidige politieke situatie in Rusland en Oekraïne heeft FIM Speedway echter aangekondigd dat het evenement op 9 juli niet in Togliatti, Rusland gehouden zal worden. Een nieuwe locatie moet nog worden vastgesteld.

Ronde

1 - 30 Apr Croatia - Stadium Milenium, Gorican

2 - 14 May Poland - Stadion Narodowy, Warsaw

3 - 28 May Czech Republic - Markéta Stadium, Prague

4 - 4 Jun Germany - Bergring Arena, Teterow

5 - 25 Jun Poland - Edward Jancarz Stadium, Gorzow

6 - 9 Jul TBA

7 - 13 Aug United Kingdom - Principality Stadium, Cardiff

8 - 27 Aug Poland - Olympic Stadium, Wrocław

9 - 10 Sep Denmark - Vojens Speedway Center, Vojens

10 - 17 Sep Sweden - G&B Arena, Malila

11 - 1 Oct Poland - Rose Motoarena, Torun

12 - 5 Nov Oceania – TBA

WAAR KIJK JE?

De Speedway Grand Prix 2022 is live en reclamevrij te volgen via discovery+ met de live races ook te zien op Eurosport 2.

