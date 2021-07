Badloe begon de dag niet al te sterk. Hij finishte als vijfde in race tien, en zag daardoor zijn Franse concurrent naderen tot twee punten. Dankzij zeges in race elf en twaalf is de voorsprong van de Nederlander echter zo groot dat alleen finishen in de medal race genoeg is om de gouden plak veilig te stellen. Na afloop van race twaalf nam Badloe contact op met het thuisfront.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Eerste surfgoud Italo Ferreira ondanks gestolen paspoort en surfen in spijkerbroek GISTEREN OM 11:02

Eerder wonnen de mannen dubbelvier goud bij het roeien en won Annemiek van Vleuten de individuele tijdrit.