Het olympische succes van Ferreira kent een opvallend begin. De Braziliaan moest in 2019 in actie komen op de Surfing Games in Miyazaki, De surfer haalde de wedstrijd op het nippertje. Ferreira kwam negen minuten voor het einde van zijn heat aan op de wedstrijdlocatie.

Tijdens de reis was het paspoort van Ferreira uit zijn rugtas gestolen. Door deze beroving moest hij een noodpaspoort en nieuwe visa voor de Verenigde Staten en Japan aanvragen. Door dit papierwerk kon hij pas dagen later aankomen in Japan. Tot overmaat van ramp liep zijn vlucht naar Japan ook nog eens vertraging op door een orkaan.

Door deze vertraging moest Ferreira zijn gesprek op de ambassade om een visum te krijgen uitstellen naar de wedstrijddag. Na zijn gesprek haastte de surfer zich naar het strand waar de wedstrijd gehouden werd. Zijn heat was al twintig minuten bezig. Op een geleend board en in een korte spijkerbroek won hij zijn voorronde. Uiteindelijk zou hij de wedstrijd in Miyazaki winnen.

Tokio 2020 Olympische Spelen Tokyo 2020 | Waar moet je op letten bij het surfen op de Olympische Spelen 14/07/2021 OM 10:20

Om vandaag te winnen moest hij in de finale sterker zijn dan de Japanse surfheld Kanoa Igarashi. De Japanner die geboren en getogen is in de Verenigde Staten was duidelijk de mindere in de finaleheat. De Braziliaan kon beter omgaan met de lastige omstandigheden op het Japanse strand. De Braziliaan was met 15.14 tegen 6.60 de sterkste.