Het Vluchtelingenteam doet tijdens Tokyo 2020 voor de tweede keer mee aan de Spelen en bijna had het voor het eerst succes geproefd. De 23-jarige Alizadeh won tijdens Rio 2016 nog brons namens Iran.

Vorig jaar week ze uit naar Duitsland om zich vervolgens als vluchteling te plaatsen voor Tokio. Ze vertrok uit haar thuisland omdat ze het gevoel had als propaganda-instrument te worden gebruikt en bovendien was ze het oneens met de verplichting om een hijab te dragen.

Moeilijke keuze

“De keuze om Iran te verlaten was voor mij zwaarder dan het proberen te veroveren van olympisch goud”, verklaarde Alizadeh rondom haar vlucht richting Duitsland. Ze kreeg net op tijd de status van vluchteling om naar Tokyo 2020 te kunnen en zonder uitstel van de Spelen had ze ook niet kunnen meedoen, want haar voorlaatste internationale toernooi dateert van 2018.

Dit alles bleek haar in Tokio niet bepaald te deren. Alizadeh won haar eerste drie partijen en met name de overwinning op Jade Jones was bijzonder, aangezien de Britse de laatste twee keer goud pakte. Helaas voor Alizadeh bleek dit het hoogtepunt van de dag, terwijl ze zo graag bij de eerste drie was geëindigd.

Landgenote

Bizar genoeg opende Alizadeh de dag door de Iraanse (!) Nahid Kiyani Chandeh – in feite dus haar landgenote – te kloppen in de openingsronde. Het verhaal kon bijna niet mooier. Helaas voor Alizadeh bleek haar gedroomde triomf te mooi om waar te zijn, want het sprookje kreeg in de halve eindstrijd een voortijdig einde.

Alizadeh verloor in de halve finale van Tatiana Minina en ging in de troostfinale ondanks een vroege voorsprong onderuit tegen Hatice Kübra İlgün, waardoor ze naast het podium eindigde en (nog) niet wordt bijgeschreven als de eerste medaillewinnaar namens het Vluchtelingenteam.

Het Vluchtelingenteam bestaat sinds 2016 en werd opgericht door het IOC. Via het Vluchtelingenteam kunnen sporters die zich gedwongen zagen om hun geboorteland te verlaten alsnog deelnemen aan de Olympische Spelen.

Waar te kijken

