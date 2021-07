Voor de 31-jarige Reshmie Oogink was dit waarschijnlijk haar laatste kans om zich te laten zien op de Olympische Spelen. Reshmie liet gisteren nog van zich horen vanuit het olympisch dorp via social media.

Reshmie Oogink is het derde positieve coronageval en de tweede die het dorp moet verlaten na skateboardster Candy Jacobs. Eerder testte polstokhoogspringer Rutger Koppelaar positief voordat hij zou afreizen naar Tokio.

Tokio 2020 Olympische Spelen Tokyo 2020 | Reshmie Oogink enige Nederlandse taekwondoka in Japan 19/07/2021 OM 15:31

Geen nieuws over invloed op roeiploeg

Ook een staflid van de Nederlandse roeiteam is besmet geraakt en moet direct in quarantaine. De naam van het staflid is nog niet bekend en ook niet of dit invloed heeft op de Nederlandse roeiploeg. Het is te hopen dat het op tijd is geconstateerd, de roeiers komen namelijk vannacht gelijk in actie. Om half 2 Nederlandse tijd begint het toernooi voor hen met de Skiff (M1x).

Programma

De openingsceremonie van de Olympische Spelen begint vrijdag 23 juli om 12:50 uur. De ceremonie is live te zien, op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. .