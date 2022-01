AusOpen | “Het is triest en teleurstellend” - Medvedev haalt uit naar respectloze toeschouwers

Het Australische tennispubliek en de nummer twee van de wereld hebben sinds het begin van de Australian Open al een haat-liefdeverhouding. Na zijn overwinning op thuisspeler Nick Kyrgios spoorde hij het publiek aan om wat meer respect te hebben, en ook de scheidsrechters hebben het vaak moeten ontgelden tijdens wedstrijden van de Rus.

AusOpen | “Sommige fans hebben een laag IQ” - Medvedev stoort zich aan toejuichers Kyrgios

Tijdens de finale viel het Medvedev op dat het publiek wel heel erg aan de kant van de Spanjaard stond. “Ik geef je een typerend voorbeeld. Voordat Rafa moest serveren in de vijfde set was er een gast die ‘C’mon Daniil’ schreeuwde, waarop het publiek massaal ‘tsss, tsss’ deed. Precies dat geluid hoorde ik niet voordat ik moest serveren."

"Het is respectloos en teleurstellend. Ik weet niet of ik na mijn dertigste nog door wil spelen als dit zo doorgaat”, aldus een geagiteerde Medvedev.

Verslaggevers vroegen de huidige US Open-kampioen of zijn Russische nationaliteit hem wellicht in de weg zat. “Ik denk dat dit misschien wel zo is inderdaad. Het Russische tennis zat een tijd lang in een dal. Ik denk dat ik echt probeer om ons daar uit te krijgen. Samen met Andrey Rublev, Karen Khachanov en Aslan Karatsev zijn we echt bezig met goede dingen voor het Russische tennis."

Tenslotte kwam Medvedev met stevige woorden over zijn aanwezigheid bij toekomstige Grand Slams. "Het kind is gestopt met dromen en gaat voor zichzelf spelen. Vanaf nu doe ik het alleen nog maar voor mezelf, mijn familie, vrienden,de mensen die in mij geloven en alle mensen in Rusland want van hen krijg ik heel veel support."

"Ik zal het zo zeggen: als er een toernooi op hardcourt is voor Roland Garros of Wimbledon ga ik daarheen, ook al mis ik daarmee Wimbledon of Roland Garros."

