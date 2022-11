Via berichten uit de coulissen werd eerder deze week al duidelijk dat Djokovic op het punt stond om nu wel een stempel op zijn visum te krijgen , waardoor hij in januari 2023 een gooi kan doen naar het winnen van zijn tiende Australian Open.

Het was onzeker of Djokovic in 2023 wel mocht tennissen in de Rod Laver Arena, omdat na het verliezen van een gerechtelijke procedure met uitzetting als gevolg in principe voor de komende drie jaar geen visum wordt afgegeven. Dit lot blijft Djokovic bespaard, waardoor hij een extra kans krijgt een Grand Slam te winnen.

Weerslag

Dit tennisjaar miste Djokovic zowel de Australian Open als US Open vanwege het weigeren van een coronaprik en dat viel hem zwaar. Vooral de twist in Melboure wil de 35-jarige tennistopper niet graag nog eens overdoen. En dat hoeft nu ook niet.

“Ik heb bevestigd gekregen dat ik mag afreizen naar Australië en daar was ik heel erg blij mee. Het is een zwaar jaar geweest, er is veel gebeurd, met name in Australië, en dat heeft zijn weerslag gehad op mij en de mensen die mij lief zijn. Dit voelt als een cadeautje om het nieuwe jaar mee te beginnen”, aldus Djokovic in de microfoon van Eurosport na zijn winst op Andrey Rublev tijdens de ATP Finals.

Op jacht naar Nadal

Djokovic meldt zich begin 2023 met frisse moed Down Under in de hoop de dubbele cijfers te bereiken op de Australian Open. Hij is nu negenvoudig kampioen en hoopt een tiende titel aan zijn erelijst toe te voegen, wat als het inderdaad zover komt ook zijn 22ste major betekent om de stand weer gelijk te trekken met Rafael Nadal.

Djokovic: "Ik kijk ernaar uit om naar Australië te gaan en hoop nieuw een succesvolle Australian Open mee te maken. Als je kijkt naar mijn erelijst is het de Grand Slam waarop ik de meeste successen heb gevierd. Hopelijk kan ik in Melbourne nog meer mooie herinneringen maken.”

