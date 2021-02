Van een zwaarbevochten eindstrijd was jammer genoeg geen sprake in de Rod Laver Arena, waar Djokovic vakkundig uit lange rally’s wist te blijven, uitmuntend serveerde, retourneerde en tegelijkertijd profiteerde van een grote hoeveelheid onnodige fouten van zijn slordig spelende tegenstander. Medvedev, uitkomend in zijn eerste finale op Melbourne Park, kon zijn frustratie over de gang van zaken op momenten slecht verbergen…