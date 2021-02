In de stevig gevulde Rod Laver Arena werd een gelijkopgaande eerste set gespeeld door de nummer drie van de wereld en het 22e reekshoofd. De speelsters wisselden fraaie momenten af met de nodige slordigheden en er waren breaks over en weer. Osaka kreeg bij een 5-4 voorsprong uiteindelijk hulp van de 25-jarige finaledebutante bij het binnenhalen van de eerste set.

Na haar eindzeges op de US Open in 2018 en 2020 en op Melbourne Park in 2019 is Osaka nu viervoudig Grand Slamkampioene. Onder actieve speelsters beschikken alleen Serena Williams (23), Venus Williams (7) en Kim Clijsters (4) over vier of meer Grand Slamtitels.