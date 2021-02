Dominic Thiem zorgde met zijn eindoverwinning op de US Open vorig jaar voor enige opschudding in het rijk van de Big3, bestaande uit Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer. Het legendarische drietal, waarvan overigens alleen de Serviër aanwezig was in New York (en in de vierde ronde werd gediskwalificeerd), zag hoe iemand buiten hun hechte cirkel een Grand Slamtoernooi won.

Het gebrek aan een directe confrontatie met en onttroning van één — of idealiter twee — van de drie grote meneren, leidt toch tot een asterisk bij de prestatie. Winnen van Alexander Zverev in de finale van een major is knap, maar niet het ultimum in de tennissport. Overigens heeft Thiem wel al meer dan eens gewonnen van Djokovic en Nadal op een Grand Slamtoernooi, maar het heeft nooit toernooiwinst tot gevolg gehad. Ook Stefanos Tsitsipas heeft zeges op Federer en Nadal geboekt op de Grand Slamtoernooien, maar zonder zilverwerk en eeuwige roem als resultaat.

Het driekoppige monster & de octopus

Voor de nieuwe generatie spelers is het belangrijk om de regie uit handen van de Big3 te nemen via overwinningen op hen in eindfases op de majors. Het stokje simpelweg overpakken nadat de Zwitser, Spanjaard en Serviër ongeschonden achter de geraniums gaan plaatsnemen, zal het aanzien van de jonge garde geen goed doen. In dat geval springen ze immers — zonder enige vorm van verovering — in het vacuum dat natuurlijk ontstaat na de val van een machtig imperium.

Nadal (in de US Openfinale van 2019 tegen Medvedev) en Djokovic (in de Australian Openfinale van 2020 tegen Thiem) werden al eens tot vijfsetters gedwongen in de finale op een major, maar de nummers één en twee van de wereld kwamen toch als winnaars uit de strijd tegen hun jongere tegenstrevers. Weet de 25-jarige Medvedev in de finale van de Australian Open tegen Djokovic als eerste ‘nieuwkomer’ het driekoppige monster te bedwingen en geschiedenis te schrijven?

In gesprek met Mats Wilander en Barbara Schett ging Djokovic fel in op de vraag of hij de hete adem van de nieuwe generatie spelers in zijn nek voelt en gaf zelfs een waarschuwing…

Medvedev, die vanwege zijn onorthodoxe speelstijl, bijzondere verdedigingscapaciteiten en lange ledematen door zijn Russische medespelers de bijnaam ‘octopus’ heeft gekregen, besprak op zijn beurt het spelen tegen ‘één van de drie beste spelers aller tijden’…

Overeenkomsten & Omstandigheden

De verschillen tussen nulvoudig Grand Slamkampioen Medvedev en 17-voudig Grand Slamkampioen Djokovic zijn natuurlijk talrijk. Toch hebben ze — naast hun slavische oosters-orthodoxe achtergrond — vooral één bijzondere overeenkomst. Ze zijn geen publiekslievelingen. Het verhaal van Djokovic, die nagenoeg altijd met vijandelijk publiek kampt, is bekend. Maar ook Medvedev heeft regelmatig om te gaan met tegenwerkende fans. In de halve finale tegen Tsitsipas werd dit eens te meer duidelijk. Zijn reactie na het punt van de wedstrijd zei genoeg…

Alvorens dieper in de feiten en cijfers te duiken, is een aantal belangrijke omstandigheden relevant om in het achterhoofd te houden bij het kijken naar de achtste ontmoeting tussen Djokovic en Medvedev. De Rus heeft drie van de vier laatste onderlinge duels gewonnen, recentelijk nog eind vorig jaar op de World Tour Finals in Londen. De duidelijke 6-3 6-3 overwinning van Medvedev is onderdeel van zijn nog lopende ongeslagen zegereeks van twintig wedstrijden, inclusief twaalf winstpartijen op top10-spelers.

Als iemand die gedurende zijn loopbaan zes keer een dergelijke winstreeks van 20+ duels heeft neergezet, zal Djokovic bewust zijn van het geweldige momentum dat zijn tegenstander meebrengt naar de finale. Maar de 33-jarige Serviër, die tijdens het toernooi een ogenschijnlijk ernstige buikspierblessure te boven is gekomen, heeft ook één en ander in te brengen in de eindstrijd. Niet alleen is hij met acht titels recordkampioen in Melbourne, de alleenheerser heeft nog nooit een halve finale of finale verloren op wat het favoriete jachtgebied is geworden in zijn carrière. Een nederlaag tegen Medvedev op zondag zou dan ook een primeur betekenen.

10 Facts & Figures om in de gaten te houden in de mannenfinale:

De achtste ontmoeting tussen Djokovic en Medvedev is tevens de zesde op hardcourt en de tweede op een Grand Slamtoernooi. Djokovic leidt met 4-3 (3-2 op hardcourt) en won het enige eerdere Grand Slamduel in vier sets in de vierde ronde in Melbourne in 2019.

Djokovic is één van acht actieve spelers bij de mannen met een Grand Slamtitel en is op jacht naar zijn 18e Grand Slamtrofee. Federer en Nadal hebben er 20 per persoon, Andy Murray en Stan Wawrinka 3, Marin Cilic, Juan Martin del Porto en Thiem 1.

Medvedev is één van zes actieve spelers die de finale van een Grand Slamtoernooi heeft gehaald, maar nog op jacht is naar zijn eerste titel.

Djokovic kan na Nadal de tweede man worden met negen titels op één Grand Slamtoernooi. De Spanjaard won 13 keer Roland Garros. Federer was acht keer de beste op Wimbledon.

Met het bereiken van de finale weet Medvedev zich minimaal verzekerd van de derde plek op de wereldranglijst, zijn hoogste notering ooit. Bij winst stijgt hij zelfs naar de tweede positie. Djokovic blijft nummer één van de wereld en gaat met zekerheid het record van meeste weken (311) als ranglijstaanvoerder overnemen van Federer op 8 maart.

Djokovic heeft zich gekwalificeerd voor zijn 28e Grand Slamfinale, waarmee hij op gelijke hoogte is gekomen met Nadal. Alleen Federer deed het met 31 finales op majors tot dusver beter. Tijdens deze Australian Open heeft Djokovic overigens het grootste aantal sets verloren richting een finale dan ooit tevoren in zijn loopbaan (5).

tot dusver beter. Tijdens deze Australian Open heeft Djokovic overigens het grootste aantal sets verloren richting een finale dan ooit tevoren in zijn loopbaan (5). Medvedev is één van zes actieve spelers bij de mannen die ooit een zegereeks van twintig of meer partijen heeft neergezet. Hij voegde zich bij Federer, Nadal, Djokovic, Murray en Del Potro. Tijdens zijn huidige streak heeft Medvedev tenminste één zege geboekt op acht van zijn negen collega’s in de top10. Federer is de enige top10-speler die hij niet is tegengekomen.

heeft Medvedev tenminste één zege geboekt op acht van zijn negen collega’s in de top10. Federer is de enige top10-speler die hij niet is tegengekomen. Djokovic kan voor het derde jaar op rij de titel pakken. Ook tussen 2011 en 2013 won hij drie keer op rij in Melbourne.

Medvedev kan de derde Russische Grand Slamkampioen bij de mannen worden, na Evgeny Kafelnikov en Marat Safin, die beiden ook (o.a.) de Australian Open op hun naam schreven.

Bij winst mag Djokovic zich 18-voudig Grand Slamkampioen noemen, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Martina Navratilova en Chris Evert. In het proftijdperk heeft hij in het enkelspel dan alleen nog Federer, Nadal, Steffi Graf en Serena Williams voor zich te dulden.

