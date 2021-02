De verschillen tussen Osaka en Brady zijn ontelbaar.

De 23-jarige Japanse is drievoudig Grand Slamkampioene, voormalig nummer één van de wereld en de best betaalde vrouwelijke atlete aller tijden. Ze harkte vorig jaar 37 miljoen dollar binnen via haar — immer groeiende — sponsorportfolio. Geen sportvrouw ging haar voor qua jaarinkomsten, ook de wereldberoemde iconen Serena Williams en Maria Sharapova niet. Het sportieve en financiële succes in combinatie met haar maatschappelijke betrokkenheid (Black Lives Matter) en bijzondere persoonlijkheid, maakt van Osaka een figuur dat de tennissport overstijgt.

Daartegenover staat in de finale de 25-jarige Brady uit Pennsylvania. Voor glitter en glamour is de voormalige universiteitsspeelster niet de aangewezen persoon. Voor sprankelend tennis is de kijker echter wel aan het juiste adres bij het 22e reekshoofd, dat haar debuut gaat maken in een Grand Slamfinale. Dat Brady de finale heeft gehaald is een klein wonder te noemen, aangezien ze voorafgaand aan het toernooi in de veelbesproken harde quarantaine werd geplaatst, toen duidelijk werd dat aan boord van haar vlucht richting Melbourne een met corona besmette passagier meereisde. 14 dagen mocht Brady haar hotelkamer niet verlaten. 14 dagen zonder voorbereidingsmogelijkheid op een Grand Slamtoernooi dus. In perspectief: van haar meer dan zeventig lotgenoten in ‘volledige opsluiting’ schopte verder niemand het voorbij de derde ronde.

Tot zover een aantal verschillen. Wat het duo deelt is hun halve finalewedstrijd op de US Open vorig jaar, één van de beste partijen van het seizoen 2020. Osaka kwam toen in drie sets als winnares uit de bus en klopte vervolgens ook Victoria Azarenka voor de eindzege.

‘Na die wedstrijd in New York wist ik dat ze het ver ging schoppen’, verklaarde Osaka in gesprek met de WTA vooruitkijkend naar het nieuwe gevecht met Brady. Ze nam het duel zelfs op in haar persoonlijke top2 van beste wedstrijden uit haar carrière. ’Dat is het interessante aan het vrouwentennis vandaag de dag. Er zijn heel veel nieuwe topspelers om naar te kijken. Dat is iets heel moois. Ik kijk ontzettend uit naar de wedstrijd zaterdag.’

Voor Brady markeerde die vorige ontmoeting met Osaka een nog significanter moment. ‘Die wedstrijd heeft me zo veel vertrouwen gegeven. Het heeft mijn leven veranderd en de manier waarop ik Grand Slamtoernooien zie’, aldus de Amerikaanse tegenover de WTA.

Het tweetal kwam elkaar voor het eerst tegen in 2014, bij een klein ITF-toernooi in Texas met een totale prijzenpot van 50.000 dollar. Destijds stonden ze als tieners aan het begin van hun carrière — en buiten de top200 — en won Brady in drie sets. Aanstaande zaterdag zijn de belangen enigszins opgevoerd. Osaka kan met een overwinning de tweede plek op de wereldranglijst overnemen van Simona Halep, terwijl Brady minimaal de 13e plaats gaat veroveren. De kampioene vertrekt met een cheque van ongeveer 1.8 miljoen euro.

10 Facts & Figures om in de gaten te houden in de vrouwenfinale:

Osaka heeft nog nooit een kwartfinale, halve finale of finale verloren op een Grand Slamtoernooi. Ze heeft een koelbloedige 11-0 winst/verlies-balans in dergelijke wedstrijden en zodoende reeds twee keer de US Open en één keer de Australian Open gewonnen.

Brady heeft twee keer van een top10-speelster gewonnen: nummer één van de wereld Ashleigh Barty in 2020 en nummer zes van de wereld Elina Svitolina in hetzelfde jaar.

Osaka is bezig aan een winstreeks van twintig partijen en heeft al langer dan een kalenderjaar geen partij verloren. Ze is pas de derde vrouw sinds 2010 die een zegetocht van twintig of meer wedstrijden heeft genoteerd, na Serena Williams (27) en Victoria Azarenka (26).

Brady is de 15e Amerikaanse vrouw in de finale op de Australian Open in het proftijdperk. De Verenigde Staten heeft met 18 eindzeges bij de vrouwen het record in handen. Verder heeft tenminste één Amerikaanse speelster in 18 van de laatste 25 Grand Slamtoernooien de finale gehaald, waarbij acht keer de trofee werd gewonnen. In 2017 was Brady overigens de eerste Amerikaanse qualifier ooit bij de vrouwen die de vierde ronde wist te halen.

Osaka gaat voor het eerst in een Grand Slamfinale spelen, waarin zij de meest ervaren speelster is. Haar vorige tegenstanders in de eindstrijd op een major waren meervoudig Grand Slamkampioenes Serena Williams, Petra Kvitova en Victoria Azarenka.

waren meervoudig Grand Slamkampioenes Serena Williams, Petra Kvitova en Victoria Azarenka. Brady is de zevende finaledebutante in de laatste negen Grand Slamtoernooien.

Osaka kan haar vierde Grand Slamtitel winnen, een aantal dat slechts 15 speelsters in het proftijdperk hebben gehaald. Onder actieve speelsters hebben alleen Kim Clijsters (4), Venus Williams (7) en Serena Williams (23) vier of meer majors gewonnen.

gewonnen. Brady kwam onderweg naar de finale twee speelsters uit de top50 tegen: Karolina Muchova (#27) en Donna Vekic (#33). Osaka kende vanaf de eerste ronde een horrorloting, met onder anderen meervoudig Grand Slamkampioenen en ex-nummers één van de wereld Garbine Muguruza en Serena Williams als opponenten.

Osaka overleefde twee matchpoints tegen Garbine Muguruza in de vierde ronde. In het proftijdperk is het zeven keer eerder voorgekomen dat een speelster de Australian Open heeft gewonnen, na matchpoints tegen te hebben gehad tijdens het toernooi: Monica Seles (1991), Jennifer Capriati (2002), Serena Williams (2003 en 2005), Li Na (2014), Angelique Kerber (2016) en Caroline Wozniacki (2018).

Brady heeft 130 winners geslagen in haar zes partijen tot de finale, waaronder 32 aces. De teller van Osaka staat op 151 winners, inclusief 44 aces.

