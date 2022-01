Danielle Collins liet meteen zien dat met haar niet te spotten viel. Ondanks een lagere plek op de plaatsingslijst 27 om 7 nam ze meteen brutaal de leiding. Ze pakte vier games op rij en kwam op 4-0. Collins verloor daarna haar focus op momenten en liet de Poolse terugkomen tot 5-4. Mede door twee aces won ze de game en de set met 6-4.

Collins pakte in de tweede set haar goede spel weer op. De Amerikaanse die lang uitkwam in het Amerikaanse collegecircuit en pas sinds 2016 professioneel tennist hield de Poolse onder druk door keiharde slagen. Matige services werden genadeloos afgestraft door harde returns.

Ook in de tweede set pakte ze meteen twee breaks en kwam op 4-0. Toen Swiatek op 5-1 moest serveren om in de wedstrijd te blijven sloeg Collins toe. De 28-jarige kreeg twee matchpoints waarvan ze haar tweede verzilverde.

Collins staat zaterdag tegenover Ashleigh Barty. De Australische versloeg eerder vandaag met speels gemak de andere Amerikaanse in het toernooi Madison Keys. Van de vier eerdere ontmoetingen tussen hen won Barty er drie. De laatste ontmoeting in 2021 trok Collins aan het langste eind.

