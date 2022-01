Djokovic is veroordeeld tot een verblijf in een quarantainehotel in Melbourne nu hij in afwachting is van het dienen van zijn beroepszaak. De advocaten van de Serviër tekenden protest aan tegen het intrekken van zijn visum voor Australië omdat hij volgens hen wel recht heeft op een medische uitzondering.

De uitspraak volgt waarschijnlijk maandag en tot die tijd mag Djokovic geen kant op, behalve richting het vliegveld om Australië uit vrije wil te verlaten. Het spreekt voor zich dat de situatie rond de 34-jarige tennisser direct uitgroeide tot wereldnieuws, al is het maar omdat veel voor- en tegenstanders van zich laten horen.

Fijne festdagen

De nummer een van de wereld gebruikte zijn Instagram Stories om een boodschap over te brengen. “Bedankt aan de mensen over de gehele wereld die mij steunen en hun support uitspreken. Het geeft me een goed gevoel en ik waardeer het ontzettend”, aldus Djokovic in een update die 24 uur zichtbaar blijft.

Ook wenst Djokovic een deel van zijn miljoenen volgers fijne feestdagen, aangezien in Servië het orthodoxe kerstfeest wordt gevierd. Wat dat betreft is er sprake van goede timing door Nick Kyrgios, die niet te boek staat als fan van Djokovic maar desondanks een boodschap van steun uitsprak.

Kyrgios vindt dat zijn Australische regering de tennisser beter moet behandelen. “Hoe wij nu omgaan met de situatie rond Djokovic is gewoon fout. Uiteindelijk is onze grote kampioen ook maar eens mens en dient hij goed te worden behandeld. Wij moeten dit beter doen.”

