AusOpen | “Ik ben niet God, ik kan niet altijd winnen” - Osaka na haar verrassende verlies

Osaka had vooraf al aangegeven met een andere mindset de Australian Open in te gaan dan vorig jaar bij de US Open. Toen was ze zichtbaar gefrustreerd na haar verlies tegen de Canadese Leylah Fernandez. Ze nam daarna een korte break vanwege mentale problemen en keerde in Melbourne weer terug op een Grand Slam.

Opvallend optimistisch

Het leverde sportief niet het gewenste succes op. Vrijdag liet ze twee matchpoints onbenut en verloor uiteindelijk de partij van Anisimova na een beslissende tiebreak in de derde set. De 24-jarige Japanse was na afloop echter opvallend optimistisch.

“Ik heb voor elk punt gevochten, dus daar kan ik nu niet teleurgesteld over zijn. Weet je, ik ben niet God. Ik kan niet elke wedstrijd winnen. Natuurlijk zou het heel leuk zijn wanneer ik het toernooi win, maar dat is maar voor één iemand weggelegd. Ik kan niet van mezelf verlangen dat dit elk jaar lukt.”

“Ik heb het gevoel dat ik enorm ben gegroeid in deze wedstrijd”, vervolgde Osaka. “De laatste wedstrijd die ik speelde in New York had ik nog een hele andere instelling. Dus ja, ik ben eigenlijk best blij hoe het ging.”

De wedstrijd van haar leven

Anisimova speelde vrijdag tegen Osaka de wedstrijd van haar leven. De nummer zestig van de wereld is dolgelukkig dat ze de vierde ronde heeft bereikt. Hierin neemt ze het op tegen Ashleigh Barty. “Ik ben zo blij en dankbaar dat ik heb gewonnen. Dit betekent veel voor mij. Naomi is een absolute kampioen. Ik wist dat ik mijn beste spel moest spelen door scherp en agressief te zijn om een kans te maken. Vanaf de tweede set is dit mij goed gelukt.”

De Amerikaanse geniet volop in Melbourne. “Ik kan niet stoppen met lachen, zelfs niet als ik aan het spelen ben. Als ik de baan betreed, denk ik alleen maar aan plezier maken. Elke dag dat ik hier ben, is een geweldige kans en ervaring voor mij.”

