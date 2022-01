De vijfenhalf uur lange tweestrijd leek een zwaardere tol te eisen van Medvedev dan van de 35-jarige Nadal, die ook nog eens een achterstand moest zien weg te werken. De Rus kreeg enkele massages van de fysio, waarbij vooral het bovenbeen aandacht nodig had.

Hoewel Medvedev op momenten dat hij in het nauw kwam nogal flink van zich afbeet de laatste twee weken, is zijn respect voor Nadal zó groot dat hij uiteraard mooie woorden sprak bij de prijsuitreiking.

Ad

Groot kampioen

Australian Open AusOpen | Kijk hier naar de hoogtepunten van de heroïsche finale tussen Nadal en Medvedev EEN UUR GELEDEN

“Rafa, je bent een groot kampioen. Je hebt het verdiend. Van harte gefeliciteerd aan jou en je team. Ik wil ook mijn team bedanken en mijn vrouw. Al is die niet hier aanwezig en weet ik niet of thuis de televisie deze nederlaag heeft overleefd…”

Nadal bedankte vervolgens op zijn beurt Medvedev voor het verzorgen van pittige tegenstand, op een zeer bijzonder moment in zijn loopbaan. "Daniil, ik weet zeker dat jij vroeg of laat ook met deze beker staat. Jij bent ook een groot kampioen. Ik weet hoe het is om hier een teleurstelling te verwerken, maar dat zegt niets over wat er nog kan komen."

Australian Open AusOpen | Nadal schrijft na dik vijf uur tennis historie met winst 21ste Grand Slam 2 UUR GELEDEN