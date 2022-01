Geen walk-over

Tijdens hun vorige ontmoeting in september bij de US Open was het eenrichtingsverkeer voor de Rus, die in New York in drie sets won. Een paar extra maanden hebben wonderen gedaan voor de Canadees, want Auger-Aliassime schoot als een komeet uit de startblokken. Hij brak Medvedev in de eerste set op 6-5, werd meteen teruggebroken maar hield het hoofd koel in de tiebreak en pakte zo de eerste set.

Aliassime dendert door

De Canadees ging in de tweede set stoïcijns door met zijn aanvallende spel. Hij brak de Rus in diens eerste servicegame en bleef zelf ijzersterk serveren. De normaal zo sterk returnerende Medvedev had geen antwoord op de harde klappen van Auger-Aliassime en zo ging ook de tweede set naar de nummer negen van de plaatsingslijst.

Regenonderbreking

De derde set was vergelijkbaar met de eerste set. Beide spelers haalden een enorm hoog niveau, wonnen relatief makkelijk hun servicegames en dus moest een tiebreak wederom uitkomst bieden. Bij een 2-1 stand in het voordeel van de Rus ging het plots regenen en moest het dak gesloten worden.

Dit zorgde voor een korte onderbreking, eentje die we vanochtend ook zagen tijdens de partij tussen Stefanos Tsitsipas en Jannik Sinner. Medvedev ging het best om met de onderbreking; hij verloor na de korte pauze maar een punt en pakte de tiebreak met 7-2.

Matchpoint

Het patroon van de wedstrijd zette zich voort in de vierde set. Beide spelers gaven elkaar geen punt cadeau en bleven op een hoog niveau acteren. Tot 5-4 ging alles op service totdat Medvedev in zijn eigen servicegame in de problemen kwam. Auger-Aliassime kwam op matchpoint, maar met een snoeiharde service naar buiten werkte de Rus die weg.

Hij overleefde zijn eigen game en sloeg daarna meedogenloos toe door de Canadees in zijn game meteen te breken. Ondanks dat Auger-Aliassime nog drie setpunten wegwerkte was het op het vierde setpunt wel raak voor de als tweede geplaatste Rus.

Beslissende set

En dus moest een vijfde set duidelijkheid gaan verschaffen over wie zich in de halve finale mag gaan melden tegenover Stefanos Tsitsipas. Ook in deze set kreeg de Canadees genoeg kansen.Auger-Aliassime kreeg twee breekpunten om 2-0 voor te komen, maar pakte deze niet, en net als in de vierde set sloeg de huidige US-Open kampioen in de daaropvolgende game meteen toe. Hij brak de Canadees en kwam daarna alleen toen hij moest serveren voor de wedstrijd in de problemen.

Ook deze keer wist de Rus twee breekpunten van de Canadees weg te werken en op het eerste matchpoint was het meteen raak. Hij komt daarmee voor de tweede keer in zijn carrière terug van een 2-0 achterstand in sets en boekt een plek in de halve finale waarin hij het gaat opnemen tegen Stefanos Tsitsipas.

