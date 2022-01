Boze Shapovalov

Dat het een heftige en emotionele strijd zou worden, werd al in de eerste set duidelijk. Shapovalov ergerde zich groen en geel aan de trage Nadal, die soms wel 45 seconden nodig had om zich klaar te maken voor een volgend punt.

De Canadees probeerde verhaal te halen bij de scheidsrechter, maar die greep niet in in, wat voor ontzetting zorgde bij Shapovalov. “Jullie zijn allemaal corrupt”, klonk het bij de Canadees nadat Nadal zich volgens Shapovalov ook te laat meldde voor het begin van de tweede set.

AusOpen | “Je bent corrupt” - Shapovalov gaat tekeer tegen umpire die Nadal tijd gunt

Kantelpunt

In de derde set draaide de wedstrijd volledig om. Aanvankelijk leken beide spelers af te stevenen op een tiebreak, maar op een 5-4 stand sloeg de Canadees in de eerste mindere servicegame van de Spanjaard toe. Dat was voor Shapovalov de katalysator om door te gaan. Hij brak Nadal wederom in de vierde game van de vierde set en bleef zelf ijzersterk in zijn eigen servicegames.

Toen de nummer 14 van de wereld de set uit kon serveren op 5-3 leek hij last te krijgen van plankenkoorts, maar de Canadees poetste twee breakpunten van Nadal vakkundig weg en had zelf aan één setpunt genoeg om een beslissende vijfde set af te dwingen.

Vijfde set

Met het momentum volledig aan zijn kant ging Shapovalov met vertrouwen de vijfde set in, maar zoals wel vaker richten de grote kampioenen zich op als het moet. Nadal brak Shapovalov in zijn eerste servicegame en kwam daarna meteen in de problemen in zijn eigen game waar hij twee breekpunten moest wegwerken.

De Canadees kon echter niet toeslaan waardoor Nadal op een 3-0 voorsprong kwam en het verzet van Shapovalov definitief gebroken leek. ‘Rafa’ kwam niet meer in de problemen in zijn eigen servicegames en op het eerste matchpoint was het raak, waarna de Canadees zijn racket sloopte.

Berrettini of Monfils

In de halve finale van de Australian Open treft Nadal de winnaar van het duel tussen Gaël Monfils en de Italiaan Matteo Berrettini. Zij gaan aan het eind van de ochtend de baan op.

