“Ik dacht eerst dat ze boe riepen. Ik heb geen idee waarom, maar mensen deden dat ook al tijdens mijn training”, verklaarde de Schot na zijn partij in de eerste ronde tegen Nikoloz Basilashvili. “Pas later kreeg ik door dat het ‘siuuu was’, de kreet die Ronaldo vaak op het voetbalveld doet. Ik vind het heel irritant.”

Murray klopte de nummer 23 van de wereldranglijst in een meeslepende wedstrijd na vijf sets (6-1 3-6 6-4 6-7 (5) 6-4). In de tweede ronde wacht de Australiër Alex de Minaur, die opzien baarde door tijdens een rally zijn schoen te verliezen en alsnog bijna het punt te winnen.

Grote kans overigens dat het publiek tijdens Murray - De Minaur flink van zich laat horen. Murray is geliefd in Melbourne, waar hij vijf keer de finale haalde zonder zichzelf uiteindelijk een keertje toernooiwinnaar te mogen noemen.

En dankzij de fratsen van Nick Kyrgios, die na zijn overwinning in de eerste ronde zelfs de bijbehorende choreografie van Ronaldo uitvoerde, is de juichkreet inmiddels extra ingeburgerd op de tribunes.

Gelukkig weet Murray nu tenminste dat van enig boegeroep geen enkele sprake is.

