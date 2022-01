Van de Zandschulp leverde zijn eerste servicegame direct in en maakte in de openingsfase een ietwat geïrriteerde indruk, ook omdat het nog niet helemaal lekker liep. Achteraf was dit werkelijk de enige tegenslag die de Nederland te verwerken kreeg onderweg naar de derde ronde.

Gasquet pakte weliswaar de eerste set, maar Van de Zandschulp begon al snel meer punten te winnen op de service van de Fransman en het leek slechts een kwestie van tijd voordat hij erin zou slagen om te breken. Dat breken lukte tijdens de eerste mogelijkheid in de tweede set.

Verzet gebroken

En toen was het klaar, daarmee was het verzet van Gasquet gebroken. Hij leverde game na game in en oogde een tikje aangeslagen en bewoog steeds minder. Van de Zandschulp won de tweede set met 6-0 en toen er in de derde set geen verbetering optrad, gaf zijn tegenstander er de brui aan.

Wat Gasquet precies mankeerde, is nog niet helemaal duidelijk, maar zeker is wel dat hij zich te beperkt voelde in zijn mogelijkheden om verder te tennissen. Al met al had Van de Zandschulp een makkie, maar dat wordt in de derde ronde anders.

Dan staat Van de Zandschulp tegenover de winnaar van de partij tussen Nick Kyrgios en Daniil Medvedev.

