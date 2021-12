We zwaaien 2021 uit en verwelkomen met 2022 een nieuw jaar. Een nieuw jaar betekent ook de start van een nieuw tennisseizoen en de tennissers verspillen geen moment, aangezien op 1 januari ‘down under’ direct de eerste ballen alweer worden geslagen.

Er wordt altijd volop discussie gevoerd in de tenniswereld en ver daarbuiten, maar wat kunnen we verwachten van het nieuwe jaar? Wij zoomen in op de 22 vragen die in 2022 als vanzelf worden beantwoord. Dat is slechts een kwestie van geduld!

Djokovic: ja of nee?

Amper drie weken voor de start van de Australian Open is nog altijd onduidelijk of Novak Djokovic van plan is om zijn titel te verdedigen. De nummer één van de wereld trok zich terug voor de ATP Cup, waar hij al stond ingeroosterd, en is nog niet afgereisd naar Australië.

Als hij wil spelen in Melbourne moet Djokovic bewijs van vaccinatie kunnen overleggen of een medisch attest krijgen op basis van een uitzondering. Zijn vaccinatiestatus is nog altijd onduidelijk. De beslissing van Djokovic kan verstrekkende gevolgen hebben; niet alleen voor de Australian Open maar voor de rest van zijn carrière.

Als hij in Melbourne niet speelt op basis van regels omtrent vaccinatie, hoeveel toernooien gaat hij dan nog meer missen? Het is waarschijnlijk dat meer toernooien verlangen dat tennissers zijn gevaccineerd, dus dan wordt de vraag: wat betekent dit voor Djokovic?

Wat mogen we verwachten van Murray?

De meningen lopen nogal uiteen. Greg Rusedski denkt dat 2022 een jaar van buigen of barsten wordt voor Andy Murray, terwijl Eurosport-expert Mats Wilander vermoedt dat Murray zelfs kan terugkeren in de mondiale toptien.

Dat lijkt op dit moment nogal hoog gegrepen, aangezien Murray de 134ste positie inneemt op de ATP-ranglijst, maar als hij de stijgende lijn van eind vorig seizoen kan voortzetten… wie weet gaat het dan snel. Consistentie wordt het hoofddoel voor Murray in 2022 en als hij zijn ranking kan verbeteren, worden de lotingen als vanzelf beter en wie weet…

Osaka terug naar de top?

Naomi Osaka won in 2021 in Melbourne haar vierde Grand Slam-titel, maar het valt amper met een pen te beschrijven wat er in haar leven sindsdien allemaal is gebeurd. Er was de schokkende terugtrekking van Roland Garros omdat ze geen persconferenties wilde geven, ze mocht tijdens Tokyo 2020 de vlam ontsteken, verloor in de derde ronde en speelde daarna nog maar vijf partijen voordat ze zichzelf voor onbepaalde tijd terugtrok van het tenniscircuit. Hopelijk zijn haar mentale problemen voorbij.

Osaka staat in ieder geval weer op de baan en is van plan om haar titel te verdedigen tijdens de Australian Open. Het wordt direct erop of eronder, aangezien ze is afgezakt naar de dertiende plek op de WTA-ranglijst en een karrenvracht aan punten te verdedigen heeft.

Kan Krejcikova de drukte aan?

Barbora Krejcikova beleefde een tennisjaar om te koesteren met grote toernooizeges in zowel het enkel- als dubbelspel. Is ze in staat om dit huzarenstukje te herhalen?

Krejcikova speelde in 2021 beduidend meer wedstrijden dan haar concurrentes. En ook al dubbelen vrouwen veel vaker dan mannen, haar schema is en blijft uitputtend. Het is echt niet normaal wat ze afgelopen jaar heeft gepresteerd. Komt er een moment waarop Krejcikova keuzes moet maken? En zo ja, hoe ziet haar keuze eruit?

Kan Nadal nog steeds grote titels winnen?

Een van de grote kernvragen vorm zich rond de discussie: waar is Rafael Nadal nog toe in staat? De Spanjaard is net op tijd hersteld van een corona-infectie om te kunnen deelnemen aan de Australian Open. Het is hem nog niet echt gegund om ritme op te bouwen. Nadal keerde in Abu Dhabi terug van een voetblessure die hem sinds de zomer aan de kant hield en verloor beide wedstrijden.

Beschikt hij nog steeds over lange adem? Vorig jaar stond Nadal in Melbourne in de kwartfinales tegenover Stefanos Tsitsipas en leidde hij met 2-0 in sets om alsnog het hoofd te moeten buigen. Zit er nog genoeg benzine in de tank om zulke marathonpartijen te kunnen spelen? Zelfs op gravel wordt er getwijfeld of het nog lukt om te domineren zoals hij zo lang deed.

Blijft Barty de ranglijst aanvoeren?

Ashleigh Barty is bij de vrouwen sinds september 2019 de duidelijke nummer één. Ze behoort inmiddels zelfs tot de elite. Barty is pas de vijfde vrouw die meer dan honderd weken achtereen de WTA-ranglijst aanvoert. Slechts Steffi Graff (186), Serena Williams (ook 186), Martina Navratilova (156) en Chris Evert (113) moet ze nog voor zich dulden.

Met een gezonde voorsprong op nummer twee Aryna Sabalenka kan het haast niet anders of Barty passeert binnenkort Evert, maar wat volgt daarna: hoe lang weet ze op 1 te blijven?

Herstelt Federer van zijn knieblessure?

Het was geen verrassing dat Roger Federer aankondigde de Australian Open te moeten missen. Hij is nog altijd herstellende van een nieuwe operatie aan zijn knie. Maar om hem te horen opmerken dat hij ‘zeer verbaasd’ zou zijn om in actie te komen op Wimbledon deed de wenkbrauwen wel eventjes fronsen.

Als Federer inderdaad Wimbledon moet overslaan is hij meer dan een jaar uit de running… en dat op zijn 41ste! Waar liggen zijn doelen, richt hij zich stiekem al op 2023?

Zien we Thiem en Wawrinka terug?

De beste single-backhands van de tour moeten we al geruime tijd missen, aangezien het lang geleden is dat Dominic Thiem en Stanislav Wawrinka het court betraden. Thiem startte niet best aan het jaar en kampt al tijden met een polsblessure, terwijl Wawrinka werd geopereerd aan zijn voet en ook al sinds het voorjaar niet meer heeft gespeeld. Beiden moeten de Australian Open missen. En wij hun backhand.

Zwaaien we de Williams-zussen uit?

Wat heeft 2022 te bieden voor de zusters Williams? De 41-jarige Venus is inmiddels afgezakt naar plek 318 en haar loopbaan is zeker aanbeland in de herfst, maar voor Serena (40) gloort ergens nog altijd die 24ste Grand Slam-overwinning. Als het haar lukt, evenaart ze het record en die gedachte zal haar wellicht iets langer op de been houden.

Het enige probleem is dat ze sinds haar uitschakeling om Wimbledon niet meer heeft getennist en ook in Melbourne niet van de partij is. Vroeg of laat betekent hun tennispensioen een groot verlies voor de WTA en daarom moeten we de Williams-zussen koesteren zolang ze er nog zijn.

Verloopt de Australian Open soepeltjes?

De editie van 2021 verliep niet bepaald op rolletjes, want de drie weken vertraging was nog het minste probleem. Spelers werden 21 dagen lang opgehokt in hun hotel en kregen slechts ongewild gezelschap… van muizen! Welke problemen komen er nu aan het licht?

Krijgen we een nieuwe nummer één bij de mannen?

De laatste keer dat Djokovic de wereldranglijst niet aanvoerde… was in januari 2020. Toen stond Nadal bovenaan. Daniil Medvedev en Alexander Zverev zijn op dit moment de potentiële uitdagers, al is hun achterstand van 3000 en 4000 punten aanzienlijk. Vergeet alleen niet dat Djokovic 6000 punten te verdedigen heeft in Australië, terwijl er bij Medvedev en Zverev juist ruimte is voor verbetering.

Als Djokovic ontbreekt in Melbourne kan hij zelf in de tweede week van het toernooi al onttroond worden.

Vormt winst van de US Open een springplank voor Raducanu?

Het wordt moeilijk zo niet onmogelijk voor Emma Raducanu om haar stunt van de US Open te overtreffen, maar het wordt nu wel tijd om dat succes achter haar te laten en de blik op de toekomst te richten.

Sinds haar fantastische overwinning is Raducanu een aantal grote sponsoren rijker, werd ze verkozen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar, huurde ze een nieuwe coach in en boekte ze haar eerste (!) zege op de WTA-tour. Ze gaat haar eerste volledige seizoen tegemoet, te beginnen met haar eerste deelname aan de Australian Open en ze behoort direct tot de geplaatsten.

Welke jongeling gooit de hoogste ogen?

Jannik Sinner, Felix Auger Aliassime and Denis Shapovalov klopten op de deur van de mondiale toptien, ieder op basis van enkele indrukwekkende resultaten. Sinner (20) is de jongste van het stel en als ATP-10 ook de best geklasseerde ten opzichte van Auger Aliassime (ATP-11) en Shapovalov (ATP-14), maar wie zegt dat die volgorde in 2022 ongewijzigd blijft? De drie hebben stuk voor stuk genoeg kwaliteit om grote toernooien te winnen. Maar vlak ook Carlos Alcaraz niet uit! De achttienjarige heeft veel meer potentie dan plek 32 op de ranglijst.

Maakt Gauff het waar op de Grand Slams?

Raducanu beleefde in 2021 van alle tieners het grootste ‘wow-moment’, maar vergeet niet dat ook de zeventienjarige Coco Gauff prima presteerde. Gauff stond in één klap in de spotlights door Serena Williams te verslaan onderweg naar de vierde ronde van Wimbledon 2019, en is de jongste van de zes tieners bij de eerste honderd op de WTA-ranking. Ze won afgelopen jaar voor de tweede keer een toernooi en reikte maar liefst zeven keer tot de kwartfinales of verder. Gauff gaat een mooie toekomst tegemoet, maar strijdt ze in 2022 al om de prijzen?

Stoomt Kontaveit door?

Anett Kontaveit was de grootste verrassing in de tweede helft van 2021 en presteerde zo goed dat ze zich zelfs kwalificeerde voor de WTA Finals. De laatste drie maanden van het seizoen noteerde ze een balans van 29-4 waardoor ze nu zelfs nummer zeven van de wereld is. Verliezen van Garbine Muguruzza in de finale van de WTA Finals was absoluut geen schande. Kan ze het momentum in 2022 gaande houden?

Wie wordt gravelkoning?

De koning is dood, leve de koning?! Nadal moest vorig jaar na een epische halve finale op Roland Garros zijn meerdere erkennen in Djokovic en moest ook al keihard aan de bak voor zijn twee toernooizeges. Als hij zijn kroon kwijt is, betekent dit dan dat Djokovic de nieuwe koning is? Of stijgt verliezend finalist Tsitsipas tot ongekende hoogten?



Wat kunnen Griekspoor en Van de Zandschulp?

Het was leuk om eventjes te lachen om de uitspraak, maar Botic van de Zandschulp heeft inmiddels naam gemaakt en begint 2022 vol ambitie. Van de Zandschulp sloeg zich via de kwalificaties naar alle hoofdtoernooien en kwam steeds verder, met zijn status van kwartfinalist in New York als mooie uitschieter. De nummer 57 van de wereld wil meer en meer, maar krijgt hij dat ook?

Als iedereen hopelijk is gewend aan de uitspraak van Van de Zandschulp wordt het tijd voor de volgende uitdaging. Is Tallon Griekspoor ook een tongenbreker? Laten we het hopen, want dan wordt er over hem gesproken. Griekspoor won in de tweede helft van 2021 de ene na de andere challenger – hij stelde het record bij naar acht stuks! – en steeg naar ATP-64. Zit er nog meer in het vat?

Wordt het nieuwe Davis Cup-format een succes?

Als er iets onder vuur ligt, dan is het wel de nieuwe opzet van de Davis Cup. Er wordt gesleuteld en gesleuteld, met als gevolg dat het toernooi in 2022 wordt verspreid over vijf steden waarna het circus waarschijnlijk naar Abu Dhabi verhuist voor de ontknoping. Andy Murray heeft al zijn zorgen geuit en is vast niet de enige die zijn hart vasthoudt…

Staat Kyrgios of Tomic weer op?

De kans dat Nick Kyrgios of Bernard Tomic nog eens een Grand Slam gaat winnen, neemt per jaar af. Al weet je het met de Australiërs werkelijk nooit… Maar er moet toch zeker een scenario denkbaar zijn waarin op z’n minst één van de twee zijn carrière een kickstart geeft.

Het voelt gek om de pas 26-jarige Kyrgios een wederopstanding toe te dichten, maar hij is afgezakt naar plek 93 op de ranglijst. Dit is vooral te danken aan het feit dat hij maar zelden in actie komt. Kyrgios liet op Wimbledon zien dat hij zelfs zonder ritme een factor is om rekening mee te houden. Als hij dat op Wimbledon kan zijn, dan ook zeker tijdens de Australian Open.

Tomic is moeilijker in te schatten. Hij stijgt en daalt op de ATP-ranking en staat nu 260ste, maar gaf recent aan dat hij er nog één keer voor wil gaan om de absolute top te bereiken. Tomic en Kyrgios vliegen elkaar nogal eens in de haren via social media, dus dat wordt nog wat als ze een keertje echt tegenover elkaar staan.

Hoe verloopt de rentree van Del Potro?

Het is alweer tweeënhalf jaar geleden dat Juan Martin del Potro zijn laatste wedstrijd tenniste. De carrière van de US Open-winnaar van 2009 wordt gekenmerkt door fysiek ongemak en operaties, maar in februari is hij van plan om de Argentinië Open te spelen.

Del Potro is zeer populair bij de tennisliefhebber en het zou fantastisch zijn als hij terugkeert op de tour. Maar het zou pas echt geweldig zijn als hij gezond blijft en een volledig seizoen kan draaien zonder nieuwe blessures.

Verlangen meer toernooien dat spelers zijn gevaccineerd?

De ATP deelde onlangs mee dat zo’n 95 procent van de tophonderd is gevaccineerd tegen covid-19, dus het is niet per se een groot thema als meer en meer toernooien van deelnemers verlangen dat ze zijn geprikt. Hetzelfde geldt voor de WTA-tour als je kijkt naar de deelneemsters aan de Australian Open. Daar is een vaccinatie immers verplicht. Maar er zijn altijd twijfelgevallen.

De vijfvoudig Grand Slam-winnaar bij de dubbels, Pierre-Hugues Herbert, is afwezig in Melbourne omdat hij ‘persoonlijke redenen’ heeft om zich niet te laten prikken en ook de jonge Australische Olivia Gadecki is tegen. Grote kans dat er nog wel meer spelers en speelsters zijn die voor zichzelf een ingewikkelde knoop hebben door te hakken.

Domineren Mektic en Pavic opnieuw in de dubbel?

Het Kroatische duo Nikola Mektic/Mate Pavic domineerde in 2021 de dubbels bij de mannen. Mektic en Pavic wonnen maar liefst 56 van hun 61 wedstrijden en mochten negen keer zilverwaar aanpakken. En natuurlijk staan ze bovenaan op de wereldranglijst.

Wie zijn de uitdagers in 2022? Rajeev Ram en Joe Salisbury maken een goede kans. Ze wonnen de laatste twee seizoenen telkens een Grand Slam en stonden in de finale van de ATP Finals. John Peers en Filip Polasek vormen ook een duo om in de gaten te houden met goede resultaten sinds afgelopen zomer. Jamie Murray en Bruno Soares hebben ook goede hoop, maar moeten het wel waarmaken. Nederlands hoop is gevestigd op Jean-Julien Rojer bij de mannen en Demi Schuurs bij de vrouwen, al ontbreekt zij in Australië.

