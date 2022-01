AusOpen | “Djokovic zet iedereen voor schut” - Tsitsipas voelt zich in de maling genomen

Tsitsipas was zelf ook nooit de grootste voorstander van het nemen van een vaccin tegen corona, maar heeft zich inmiddels laten prikken. Waarom? Bijvoorbeeld omdat het van hem wordt verlangd om de grens van Australië te mogen passeren, precies wat nu het twistpunt vormt in de zaak-Djokovic.

“We wisten allemaal welke protocollen en regels er in Melbourne zouden gelden. Iedereen wist het, alle tennissers. Het is heel gedurfd van Djokovic om zo tegen de regels in te gaan en deelname aan een Grand Slam op het spel te zetten”, aldus Tsitsipas in een video-interview.

Sukkels

“Niet iedereen speelt het spel volgens dezelfde regels die door Tennis Australia en de overheid zijn opgelegd. Een enkeling kiest er nu voor om zijn eigen weg te volgen en daardoor staat de overgrote meerderheid voor schut. We lijken wel sukkels”, vindt de Griek, die in Melbourne als vierde is geplaatst.

Hoewel hij zelf nooit heeft overwogen om zonder vaccinatie in het vliegtuig te stappen, vindt Tsitsipas het prima als iemand besluit om geen prik te halen. “Iedereen heeft de vrijheid om voor zichzelf op te komen en zelf een beslissing te nemen. Je lichaam is belangrijk, het is je machine. Als iets niet veilig voelt, moet je je lichaam beschermen en gebruiken als gids.”

Tsitsipas is niet de enige die kritische geluiden laat horen over Djokovic. Rafael Nadal deelde al de nodige kritiek en ook João Sousa spreekt zich uit. De Portugees omschrijft het gedrag van Djokovic als ‘egoïstisch’ en vindt het moeilijk om te accepteren dat hij ongevaccineerd de baan mag betreden.

Moeilijk te accepteren

“Ik heb het idee dat Djokovic zich sterk maakt voor een zaak waarin hij heel erg gelooft. Dat is prima, dat mag en ik vind het ook niet goed hoe hij door Australië is behandeld… maar het is een beetje zelfzuchtig om hier als enige niet-geprikte tennisser te verschijnen. Dat is voor anderen moeilijk te accepteren.”

“Veel spelers – ikzelf niet overigens – vonden het maar niks om zich te laten vaccineren en hebben dat toch gedaan omdat het moest van Australië en om te kunnen blijven tennissen. Djokovic heeft een manier gevonden om de regels te omzeilen.”

