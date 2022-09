Nadal had gisteren de eer om in de afscheidswedstrijd van Roger Federer als dubbelpartner van de Zwitser te fungeren. De vrienden en eeuwige rivalen verloren hun wedstrijd tegen de Amerikanen Sock en Tiafoe, maar eigenlijk was de uitslag bijzaak.

Alles stond in het teken van de Zwitser die na 24 jaar afscheid neemt van de sport. Toen hij na afloop van de wedstrijd in het zonnetje werd gezet, konden zowel Federer en Nadal hun tranen niet meer bedwingen.

Terwijl Federer het aanwezige publiek toesprak liepen de tranen zowel bij hem als zijn Spaanse rivaal over de wangen. Ook toen Ellie Goulding optrad konden de twee niet stoppen met huilen.

Terug naar huis

Na deze wedstrijd laat Nadal het dus voor gezien. De Spanjaard is al naar Mallorca vertrokken om bij zijn vrouw te zijn. Zijn vrouw Mery zou namelijk opgenomen zijn in het het ziekenhuis na complicaties tijdens haar zwangerschap van hun eerste kind.

Eigenlijk zijn deelnemers aan de Laver Cup verplicht om ook een enkelspel wedstrijd te spelen als ze bij de dubbel mee willen doen. Zowel Federer als Nadal voldoen niet aan deze eis, maar dat zal geen verdere consequentie hebben.

Vervangers

Als vervanger van Nadal is de Brit Cameron Norrie opgeroepen. Matteo Berretini was eerder al gevraagd om Federer te vervangen.

