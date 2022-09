"Dat zou ik echt niet kunnen", gaf Alcaraz toe in het Spaanse tv-programma 'El Hormiguero'. Zijn relatie met Ferrero is te bijzonder om hem zomaar op te geven.

"Ik heb altijd gezegd dat Juan Carlos mijn coach is. Hij is als een tweede vader voor mij. Ik zou hem voor niets in de wereld willen ruilen", vervolgde de 19-jarige, terwijl hij de mogelijkheid verwierp om Federer aan te nemen als een coach.

Zijn bewondering voor de 20-voudig Grand Slam-kampioen blijft echter hetzelfde. "Federer is klasse, elegantie en puur talent. Hij hield het zo lang vol omdat hij een stijl had waardoor alles er zo gemakkelijk uitzag", zei Alcaraz enthousiast op een persconferentie in Madrid.

Met betrekking tot zijn verbrijzelde droom om de Zwitsers op het veld te ontmoeten, reageerde Alcaraz kalm. 'Misschien is het zo beter. Ik verlies tenminste niet.

Trainingsessie

Tijdens de persconferentie van Roger Federer vandaag ging de maestro in op de recente prestaties van de Spanjaard. "Het is fantastisch hoe hij heeft gepresteerd op de US Open. Dat maakt het extra jammer dat ik nooit tegen hem heb kunnen spelen."

De twee hebben ooit tegenover elkaar gestaan, zij het niet in wedstrijdverband. De twee trainden een aantal jaar geleden met elkaar op het heilige gras van Wimbledon. "Het was een fijne training. En als je met iemand goed hebt getraind, is het gemakkelijk om elkaar daarna te vragen om het nog een keer te doen. Dus vroeg ik of hij nog eens wilde spelen."

De Zwitser had toen al verwachtingen. "Ik heb hem altijd van dichtbij gevolgd. Ik wist al snel dat hij groot zou worden. De sport heeft een nieuwe superster zoals hij nodig."

