Miami Open | Kyrgios laat zich weer eens helemaal gaan en moet dit bekopen met strafgame

Kyrgios begon prima aan zijn partij tegen Jannik Sinner, maar direct na het verliezen van de tiebreak om de eerste set te beslissen wonnen frustraties het van zijn verstand. Er was sprake van tegenovergestelde emoties, want terwijl Sinner rustig zat bij te komen van de eerste set kookte Kyrgios over.

De ongelooflijk getalenteerde Australiër wond zich nogal op over de snelheid van de baan, die zou afwijken van de andere courts waarop hij eerder tijdens de Miami Open had gespeeld. En gewonnen. “Deze baan is compleet anders. Dat had iemand me wel even mogen vertellen”, beklaagde Kyrgios zich.

“Deze banen verschillen onderling als gras van gravel. Wat een grap”, vervolgde Kyrgios, die zich daarna begon te storen aan de audio van de walkie-talkie van de umpire. Het volume zou te hoog staan. “Dit is ongelooflijk!

Umpire

“Dit is de vierde ronde in Miami – een van de grootste toernooien – en jullie zijn niet in staat om jullie werk te doen. Wat een vertoning…”, luidde de klaagzang van Kyrgios. “Jij zou op staande voet ontslagen moeten worden! Kom maar door met een nieuwe umpire, want deze snapt er niets van.”

“Dit is een grap. Stuur iedereen alsjeblieft weg en zet allemaal nieuwe scheidsrechters neer. Anders neem ik het tennis wel over. Ik kan het honderd keer beter. De marketing ook, alles. Jullie hebben geen idee, echt niet. Jullie kunnen niet eens een goede umpire aanstellen.”

Een gebroken racket later kreeg Kyrgios een strafpunt opgelegd, maar ook dit kreeg hem niet tot bedaren. Integendeel. “Ik zei helemaal niks! Wat was hier onsportief aan, wanneer heb ik me onsportief gedragen…? Ik was in gesprek met mijn vriend! Haal iemand met wie ik wel kan praten!”

Strafgame

De umpire probeerde de situatie te kalmeren, maar wat hij ook probeerde, het werd alleen maar erger. Uiteindelijk sloeg Kyrgios nog maar eens een racket kapot, waarmee hij ook niet onbestraft wegkwam. Kyrgios verloor reglementair zijn servicegame, waardoor hij gelijk op achterstand stond.

Ook daarmee was alle ophef nog niet gedaan, want er rende een kleine supporter de baan op om een selfie te nemen met Kyrgios. Zo gezegd, zo gedaan. Daarmee was het gekkenhuis voorbij. En min of meer ook de partij. Kyrgios verloor uiteindelijk met 6-7(3) 3-6.

